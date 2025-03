Frigo : tout le monde conserve mal ces deux aliments, voici l'habitude à oublier d'urgence

Tout le monde le fait avec son frigo, c'est pourtant une erreur et vos aliments sont mal conservés

Nous avons tous nos petites habitudes avec notre réfrigérateur. Que ce soit la manière dont nous rangeons nos aliments, la température que nous réglons ou encore la fréquence de nettoyage, ces gestes nous semblent anodins. Pourtant, certaines erreurs courantes peuvent nuire à la bonne conservation des aliments. L'une des erreurs les plus répandues est de mal ranger les aliments dans le réfrigérateur, et plus particulièrement dans la porte du frigo. Et oui, chaque aliment a sa propre place dans le réfrigérateur !

Saviez-vous que dans la plupart des réfrigérateurs, chaque zone a une température différente et doit y accueillir seulement certains aliments ? "Un réfrigérateur classique se compose d'une partie fraîche en haut et d'une partie plus froide en bas" nous explique Delphine Vey – Directrice communication et digital, division réfrigération et congélation chez Liebherr. Elle insiste sur le fait que "bien ranger les aliments en fonction des zones de température est un geste essentiel à adopter pour respecter la chaîne du froid car tous les aliments ne se gardent pas dans les mêmes conditions".

© Andrey Popov - stock.adobe.com

La porte du frigo "est la zone la plus chaude du réfrigérateur" nous explique Ying Cai, responsable produit et marketing GEM chez TCL. C'est aussi une zone où la température varie souvent, quand la porte est ouverte, puis fermée. Bien souvent, les gens y conservent le lait et les œufs. C'est une idée reçue, et il faut absolument oublier cette habitude. L'experte conseille plutôt "de les placer sur les étagères du milieu ou du bas du réfrigérateur pour prolonger la durée de conservation". La porte est idéale "pour stocker des aliments tolérant les fluctuations de température, comme le ketchup et la moutarde, ainsi que ceux qui ne se périment pas rapidement, tels que l'eau en bouteille et les sodas" nous confie-t-elle.

Pour bien ranger le reste de votre frigo, voici quelques conseils :