Les autorités sont formelles, c'est le premier geste à faire en cas de grosse coupure d'électricité

La récente coupure d'électricité en Espagne a mis en lumière l'importance d'être préparé. Voici un geste crucial à faire chez soi en cas de panne généralisée.

La panne d'électricité majeure connue par l'Espagne et le Portugal fin avril 2025 a soulevé de nombreuses questions sur la conduite à tenir en cas de coupure généralisée. Si avoir des provisions, écouter la radio et suivre les consignes des autorités sont essentiels, il existe un geste clé que tout le monde devrait connaître selon les professionnels de l'électricité.

Wilfredo Villegas, électricien à Barcelone, a livré ses conseils peu après la grande coupure. "Quand il y a une coupure de courant, la première chose à faire à la maison est de baisser les disjoncteurs, car lorsque la tension revient, il y a toujours une surtension qui peut endommager vos appareils électroménagers", explique-t-il au magazine espagnol Clara. Il s'agit donc de baisser les fameux plombs que tout le monde a chez soi.

Cette précaution est cruciale pour tous les équipements électriques puissants, des téléviseurs aux réfrigérateurs en passant par les lave-linges. Même si certains disjoncteurs modernes intègrent une protection contre les surtensions, l'expert recommande donc de les baisser par sécurité. Débrancher les appareils est une alternative, bien que moins pratique.

EDF rappelle aussi l'importance de débrancher les appareils électroniques comme les ordinateurs ou les box Internet pour les protéger. Ensuite, vous pouvez chercher l'origine de la panne. Là aussi, un coup d'œil au tableau électrique s'impose. Si le disjoncteur général est en position 1, sa position normale, cela indique une coupure générale liée à des travaux ou un incident sur le réseau de distribution. Rien à faire dans ce cas d'autre que de prendre son mal en patience...

Enedis, le gestionnaire du réseau électrique en France, insiste d'ailleurs aussi sur son site internet : dans le cas d'une coupure générale qui n'est pas propre à votre seul logement, ne cherchez pas à joindre EDF ou Enedis, vous ne feriez que saturer un peu plus le réseau ! Celui-ci dispose de différents niveaux d'alerte. Dès qu'il y a une coupure en cours, une alerte est donc lancée... Après la tempête de 1999, la France via Enedis s'est dotée d'une cellule dédiée. Elle se nomme "FIRE" (Force d'intervention rapide électricité) et compte 2500 agents. Ils sont mobilisables en quelques minutes, assure l'instance.

En revanche, si le disjoncteur a basculé en position 0, c'est le signe d'un problème interne à votre installation. Dans ce cas, remettez progressivement vos appareils en marche pour identifier celui qui est défectueux. Si le disjoncteur saute à nouveau immédiatement, votre installation présente une anomalie nécessitant l'intervention d'un professionnel. Pour vérifier le retour du courant, il suffit de remonter les disjoncteurs.

Prévoyez dans tous les cas des sources de lumière autonomes comme des lampes torches à piles ou des lanternes. En cas d'utilisation de bougies, placez-les hors de portée des enfants et éteignez-les en quittant la pièce. On coupe les appareils les plus énergivores pour les protéger de tout risque de surtension, puis on tente de trouver l'origine du problème et, surtout, on reste calme !