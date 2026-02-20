Cette astuce toute bête permet de mieux chauffer sans augmenter la facture - elle ne prend que quelques minutes

Faire cette tâche toute simple est pratique pour votre budget comme pour votre bien-être.

Alors que nos radiateurs tournent à plein régime depuis le début de la période de froid, un détail passe souvent inaperçu : la poussière présente dans votre appareil électrique. Plus qu'une simple question de propreté, c'est votre santé et votre budget qui sont en jeu. En effet, lorsque le radiateur est en marche, la poussière, des allergènes et des particules fines se dispersent dans l'air.

Au delà de ça, ce manque d'entretien pèse aussi lourdement sur votre portefeuille. Même presque invisible, la poussière agit comme un isolant thermique, bloquant ainsi la chaleur. Votre radiateur doit alors forcer et consommer bien plus d'énergie pour atteindre la température souhaitée, et ca se répercute directement sur votre facture. Pourtant, en nettoyant votre radiateur, vous pourrez récupérer 30 % de sa performance selon Engie.

Il faut être honnête, le radiateur n'est pas l'endroit le plus facile à nettoyer. L'aspirateur ou le chiffon humide butent souvent sur des recoins inaccessibles où la saleté finit par s'incruster durablement. C'est ici qu'intervient une astuce redoutable à l'aide d'un objet que nous possédons tous : le sèche-cheveux.

Assurez-vous d'abord que votre appareil est bien éteint et froid. Placez une serviette humide sur le sol, juste sous le radiateur, afin de capturer la poussière qui va s'envoler. Il vous suffit alors d'utiliser le souffle du sèche-cheveux de haut en bas, en insistant sur les interstices et les grilles intérieures. La poussière délogée viendra directement se coller sur le linge humide au lieu de s'éparpiller dans la pièce. Terminez l'opération en essuyant les parois extérieures avec un chiffon doux pour un résultat impeccable.

En quelques minutes, vous avez réussi à atteindre (enfin) les zones inaccessibles de votre radiateur, tout en aidant à assouplir la poussière incrusté. Mais ne pensez pas que tout est acquis : un entretien régulier de votre radiateur est absolument nécessaire pour garantir son bon fonctionnement, et donc, une facture d'électricité plus légère.