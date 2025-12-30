Ni 60 degrés, ni 90 degrés : découvrez la vraie bonne température pour laver et éliminer les bactéries de vos draps

Ni 60°C ni 90°C ne sont réellement nécessaires pour éliminer les bactéries et les microbes de vos draps. D'autres paramètres entrent en compte.

La propreté de nos draps est crucial pour garantir une hygiène optimale dans la chambre, mais contrairement à des idées reçues, elle ne repose pas seulement sur la température et la fréquence des lavages. Les draps accumulent des résidus de sueur, des cellules mortes de la peau, des acariens, et bien d'autres contaminants invisibles, devenant ainsi un lieu propice à la prolifération de microbes et de bactéries.

La machine à laver est l'un des appareils les plus utiles de la maison, mais encore faut-il bien l'utiliser pour avoir les résultats espérés. Le programme et la température choisis, mais aussi les produits utilisés font la différence entre un bon et un mauvais résultat final. Par exemple, on pense souvent qu'il faut absolument des températures élevées, comme 60°C ou 90°C, pour éliminer tuer les acariens, les microbes et les bactéries, mais cela n'est pas toujours nécessaire.

Même si la croyance populaire veut que laver la literie à haute température soit le meilleur remède pour nettoyer en profondeur les draps, de nombreux experts estiment que les laver à 40 degrés, avec une bonne lessive, est suffisant pour obtenir d'excellents résultats. Cela permet d'éliminer jusqu'à 99 % des bactéries et des acariens. Les détergents modernes contiennent des agents désinfectants et des enzymes qui deviennent actifs même à basse température, rendant les cycles à 40 degrés aussi efficaces qu'un lavage à haute température, et avec moins de risques de détérioration.

Utiliser cette température a un avantage. En plus de désinfecter avec une grande efficacité, les tissus sont en même temps protégés afin qu'ils ne soient pas endommagés pendant le lavage, les aidant ainsi à rester en meilleur état plus longtemps. De même, régler les machines à laver à 40 °C contribue à faire des économies d'énergie.

Attention tout de même à choisir un cycle de lavage assez long. La combinaison du temps et du mouvement mécanique de la machine à laver est aussi importante que la température elle-même, puisqu'un cycle de lavage long permettra à l'eau, au détergent et à l'action de la machine à laver d'atteindre un effet optimal pour éliminer toute la saleté des vêtements.

Bien que 40°C suffisent pour l'entretien régulier, certains cas justifient des cycles de lavage plus chauds, à 60°C. Par exemple :

Si vous êtes malade. En cas de virus ou de bactérie contagieuse, un lavage à 60°C aide à détruire plus efficacement les germes.

Pour les allergies aux acariens, un lavage à 60°C une fois par mois est recommandé, car il élimine mieux les allergènes.

Cependant, ces lavages à haute température n'ont pas besoin d'être fréquents . Un entretien régulier à 40°C suffit pour garder vos draps propres et frais.