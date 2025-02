50 centimes et quelques secondes suffisent pour préparer votre poudre pour le lave-vaisselle

Les poudres ou tablettes lave-vaisselle coûtent une fortune ! Pourtant il est vraiment facile de les fabriquer à la maison avec seulement 3 ingrédients.

Alors qu'un paquet de tablettes lave-vaisselle coûte en moyenne entre 5 et 12 euros, on vous propose une recette pour fabriquer vous-même votre poudre nettoyante (toute aussi efficace que les produits industriels) pour seulement 50 centimes, et ainsi faire de sacré économies. Faites le calcul, c'est plusieurs dizaines d'euros d'économiser en une année !

Et les économies ne sont pas le seul avantage que vous allez en retirer. Saviez-vous que les pastilles pour lave-vaisselle pouvaient être nocives selon leur composition ? Bien souvent, elles contiennent des substances chimiques toxiques peu recommandées comme des phosphonates, des tensioactifs, des agents de blanchiment, des conservateurs ou encore des parfums. Dans notre recette, il n'y a que des ingrédients naturels, sans produits chimiques nocifs pour votre santé ou l'environnement.

© nblxer - stock.adobe.com

Pour réaliser votre poudre nettoyante pour le lave-vaisselle, c'est vraiment simple. Vous aurez seulement besoin de trois ingrédients facilement trouvables dans n'importe quel supermarché tel que Leclerc, Carrefour ou encore Lidl, pour une somme vraiment dérisoire. Et en plus, vous pourrez vous en servir pour d'autres tâches ménagères. Il vous faut donc :

des cristaux de soude ;

du percarbonate de soude (si vous avez déjà du bicarbonate de soude à la maison, vous pouvez remplacer le percarbonate par du bicarbonate) ;

de l'acide citrique.

Munissez vous d'un bocal en verre ou d'une boîte qui ferme hermétiquement. C'est important que votre contenant soit bien hermétique afin qu'il ne prenne pas l'humidité. Ensuite, mélangez en quantités égales ces trois produits et transvasez le mélange dans votre bocal. Et c'est tout ! En quelques secondes seulement vous avez une poudre nettoyante pour lave-vaisselle efficace. Elle va détacher, laver, dégraisser et faire disparaître les mauvaises odeurs de votre vaisselle, tout en prenant soin de votre santé.

Comment bien l'utiliser ? Pour chaque lavage, versez une cuillère à soupe de cette poudre maison dans le compartiment à détergent de votre lave-vaisselle. Pour un résultat optimal, ajoutez du vinaigre blanc comme liquide de rinçage dans le compartiment prévu à cet effet.

Voici quelques astuces supplémentaires pour un lave-vaisselle au top :