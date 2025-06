De la moisissure noire dans la douche ? voici comment l'éliminer pour de bon des joints et sur le carrelage

La moisissure noire dans la douche est un problème fréquent mais pas anodin. Voici un guide complet pour vous en débarrasser efficacement et durablement.

La moisissure dans la douche peut être difficile à prévenir et encore plus à éliminer. Elle peut prendre différentes formes mais la plus fréquente et la plus visible est de récupérer des joints noircis. Voici la méthode pour l'éliminer. Premier point à retenir, les moisissures adorent évidemment l'humidité ambiante de la salle de bain, en particulier dans la douche. Elles se développent souvent au niveau des joints en silicone entre les carreaux. Si on les laisse proliférer, elles peuvent se propager au reste de la pièce. Surveiller les joints en silicone et les joints de carrelage est donc une première étape importante pour prémunir l'arrivée de moisissures.

Le danger n'est pas anodin : au-delà de l'aspect inesthétique des taches noires, la moisissure présente un vrai risque pour la santé. Elle peut causer des problèmes respiratoires et des allergies, surtout chez les personnes fragiles. Il est donc crucial d'agir dès l'apparition des premières traces.

Heureusement, il existe des solutions efficaces pour venir à bout de la moisissure dans la douche. Pour une petite surface infestée (moins de 30-40 cm²), vous pouvez utiliser des remèdes maison comme l'alcool à 70°, le vinaigre blanc ou le bicarbonate.

Frottez la zone avec un chiffon imbibé d'alcool ou de vinaigre jusqu'à disparition des taches. Vous pouvez laisser agir quelques minutes si besoin. Avec le bicarbonate, faites une pâte en mélangeant la poudre avec de l'eau et frottez. L'idéal pour bien atteindre ces zones parfois petites et pas toujours simple d'accès est d'utiliser une vieille brosse à dents. Attention tout de même aux surfaces fragiles comme le marbre qui pourraient être rayées.

Dans tous les cas, portez des gants et un masque pour vous protéger des spores. Aérez bien la salle de bain avant de commencer le nettoyage. Inspectez ensuite soigneusement toute la pièce, y compris les textiles, pour traiter d'éventuelles autres zones touchées. Si la moisissure a atteint les joints en silicone, il s'agit d'une infestation plus importante et profonde.

Un simple nettoyage de surface ne suffira pas. Il faudra retirer entièrement les joints souillés et les refaire à neuf. Dans les cas extrêmes, un changement des carreaux peut même être nécessaire. Pour ce type de travaux plus conséquents, faites appel à une entreprise spécialisée. Une mauvaise exécution pourrait disperser davantage les spores de moisissures dans toute la salle de bains voire le logement.