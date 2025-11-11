Baisser le couvercle des toilettes ne suffit pas : voici ce qui est vraiment efficace contre les microbes

Au moment de tirer la chasse, baisser l'abattant des WC ne suffit pas.

Baisser le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d'eau est un geste simple que l'on croit infaillible pour bannir les mauvaises odeurs, mais aussi pour stopper la propagation des microbes. Car oui, les toilettes sont une véritable porte d'entrée pour ces espèces invasives et microscopiques !

Pour comprendre le danger, il faut voir la véritable explosion de particules fines, invisibles à l'œil nu. Des chercheurs américains ont ainsi utilisé des lasers verts pour suivre les mouvements de ces particules. Leurs travaux, publié sur The Conversation, a révélé un résultat spectaculaire : dans les huit secondes qui suivent le début de la chasse d'eau, ce nuage de gouttelettes contaminées est propulsé jusqu'à 1,5 mètre au-dessus de la cuvette !

Vous pensez avoir le bon réflexe et être protégé par ce simple couvercle ? Détrompez-vous ! Malheureusement, cette précaution ne garantit pas une sécurité totale. Comme montré par une autre étude américaine publiée par la revue spécialisée American Journal of Infection Control en février 2024, des virus provenant directement des toilettes ont été retrouvés sur l'assise, mais aussi sur les surfaces environnantes, notamment les sols et les murs ! La présence du couvercle n'a pas suffi à les arrêter complètement.

© rattanakun

Rien d'étonnant puisque l'abattant des toilettes, ce fameux couvercle n'est évidemment pas totalement hermétique. Alors, qu'est ce qui est marche vraiment ? Utiliser des produits désinfectants pour nettoyer la cuvette peut être efficace. Mais attention, "l'utilisation de produits biocides doit se faire avec parcimonie" d'après Gabriel Birgand, pharmacien hygiéniste interrogé par Le Figaro.

Car le vrai combat contre les microbes ne se gagne pas à coups d'éponge. Pour cet expert, ce qui marche le mieux réside dans un geste simple et anodin. En effet, "le moyen le plus efficace pour éviter la transmission par les surfaces contaminées, c'est le lavage des mains".

Un bon vieux lavage des mains avec de l'eau et du savon en sortant des toilettes, voilà le plus efficace pour éliminer les germes ! A défaut, vous pouvez utilisez du gel hydroalcoolique. Pour que ça marche bien, n'oubliez pas : il faut frotter vigoureusement les mains, les doigts et sous les ongles avec de l'eau savonneuse pendant au moins 20 à 30 secondes !