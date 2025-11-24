Placez cet ingrédient sous vos fenêtres et dites adieu à la buée : tout le monde l'a chez soi

Un petit bol bien placé peut aider à réduire la condensation des fenêtres.

Vous vous réveillez doucement et vous voyez qu'une fine couche de buée est apparue sur les fenêtres de votre maison ? Pire encore, vous prenez la douche et de la buée se forme sans cesse sur le miroir de votre salle de bain. Il existe une méthode pour réduire ce phénomène, un des plus courants de la vie quotidienne, mais aussi les plus irritants.

Et cela ne va pas s'arranger avec le temps, encore moins en hiver. En effet, cette condensation, aussi appelée buée, se forme lorsque l'humidité contenue dans l'air entre en contact avec les surfaces froides, notamment les vitres. Ce contact crée alors des gouttelettes d'eau. Avec la chute des températures, vous devrez en voir de plus en plus souvent. Les douches, faire la cuisine, sécher le linge et même la simple respiration participent aussi à la création de buée sur vos fenêtres et miroirs.

Vous avez beau aérer méticuleusement vos pièces tous les jours, et vos fenêtres sont pourtant bien isolées ? Vous en avez marre de nettoyer vos fenêtres tous les matins ? Ne baissez pas les bras ! Il existe, heureusement, une astuce de grand-mère aussi étonnante que redoutablement efficace, impliquant un produit que nous possédons tous dans nos placards. Cette méthode a été testé et approuvé par la journaliste Sophie Law, qui l'a partagée sur Mirror et L'express.

© graphicreed99

La technique est très simple : il suffit de placer, avant de dormir, un petit bol ou une coupelle rempli de sel de table juste sous le rebord de la fenêtre ou à proximité. Le lendemain matin, miracle ! Vous constaterez que peu de condensation a eu le temps de se former pendant la nuit. Et si vous touchez le sel, vous sentirez qu'il est devenu humide.

C'est parce que le sel absorbe naturelle l'humidité de l'air : il agit ainsi comme un déshimidificateur simple et économique. Le sel absorbe l'air avant même que la condensation se forme. Bien que le sel fin soit le plus performant, n'importe quel type de sel fera l'affaire. Avec le temps, vous remarquerez sûrement que le sel s'humidifie ou s'agglomère. C 'est la preuve concrète qu'il absorbe l'humidité avec succès !

Pour maintenir l'efficacité, il est essentiel de penser à remplacer le sel touts les deux ou trois jours, voire une fois par semaine, en fonction du taux d'humidité de la pièce. N'hésitez pas à le placer dans plusieurs pièces stratégique de votre foyer, comme les chambres, les salles de bain, ou la cuisine : cela va aider à réduire le taux d'humidité global de votre maison.