Envie de grignoter le soir ? Ces 5 aliments sont recommandés par des nutritionnistes

Plusieurs nutritionnistes ont donné des conseils sur les aliments à privilégier pour un grignotage le soir.

Qui n'a jamais eu envie de grignoter le soir ? Diner léger, séance de sport nocturne, coucher tardif, stress, ennui… Il est tout à fait normal d'avoir de temps en temps des petites fringales au cours de la soirée. Et ce n'est pas forcément un problème en soi, tout dépend de ce que vous mangez. Bien sûr, grignoter une tablette entière de chocolat ou un fruit n'aura pas le même impact sur votre poids, votre santé et votre sommeil. Dans l'idéal, autant privilégier quelque chose de sain et qui peut aider à mieux dormir en prime !

Plusieurs nutriments peuvent en effet favoriser le sommeil : mélatonine, magnésium, tryptophane... L'idéal est donc de miser sur les aliments qui en contiennent. Parmi eux, les noix, et en particulier les pistaches et les amandes, riches en mélatonine et en magnésium. "Les pistaches sont un en-cas riche en nutriments et naturellement l'un des fruits à coque les plus riches en mélatonine", a précisé Neha Shah, diététicienne-nutritionniste, à TastingTable. Les oléagineux, très caloriques, doivent cependant être consommés avec modération : une petite poignée suffit.

Vous pouvez les manger seuls, ou avec des fruits frais par exemple. Les graisses présentes dans les oléagineux aident ainsi à "ralentir la digestion des glucides du fruit et à atténuer tout pic potentiel de glucose lié au sucre naturellement concentré", a expliqué la diététicienne Kristy Del Coro. Certains fruits sont particulièrement intéressants le soir. C'est notamment le cas de la banane, qui apporte "de la mélatonine naturelle, du magnésium, du potassium pour la relaxation musculaire et de la vitamine B6 pour convertir le tryptophane en sérotonine", liste le diététicien Devon Golem.

La banane est cependant à éviter chez les personnes qui ont du mal à la digérer. Pour limiter le pic de glycémie et apporter d'autres nutriments qui favorisent le sommeil, on l'associe par exemple à des noix ou à de la purée d'amande. Vous pouvez aussi préparer un bol avec du yaourt grec (qui apporte du tryptophane et du calcium), des fruits, des noix, ou encore du chocolat noir pour sa richesse en magnésium.

Un autre fruit est à privilégier avant de dormir : le kiwi. C'est "un en-cas nocturne étonnamment efficace grâce à sa combinaison d'antioxydants, de folates (vitamine B9, ndlr) et de composés qui soutiennent l'activité de la sérotonine", estime la diététicienne Serena Poon. Une étude menée sur des athlètes qui devaient manger un kiwi 1h avant de dormir tous les soirs pendant une semaine a montré que le fruit avait permis une "augmentation significative de la durée totale du sommeil" et une meilleure "efficacité du sommeil".

Enfin, les nutritionnistes recommandent largement les cerises acidulées (en particulier celles de Montmorency), qui apportent mélatonine et tryptophane. Leurs bienfaits pour le sommeil ont été prouvés dans des études. Les nutritionnistes recommandent de consommer ces aliments environ une à deux heures avant de dormir pour bénéficier au maximum de leurs bienfaits.