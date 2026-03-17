La date limite a changé : voici la nouvelle règle à respecter pour tailler les haies

Bonne nouvelle : dans tous ces départements, la date limite pour tailler ses haies a changé cette année.

La taille des haies est très encadrée au printemps et en été dans le but de protéger la biodiversité pendant la nidification des oiseaux. La règlementation en place interdit ainsi aux agriculteurs soumis à la PAC de tailler les haies entre le 16 mars et le 15 août. Si la loi concerne les professionnels, la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) déconseille également fortement aux particuliers d'élaguer ou de tailler les haies et les arbres dans le jardin à cette période.

Cette année, en raison de la météo capricieuse et des fortes pluies ces six derniers mois, la FDSEA, les Jeunes Agriculteurs et la Coordination rurale ont obtenu des reports pour certains départements qui ont prolongé la période de taille autorisée. Cette prolongation va donc permettre aux exploitants agricoles concernés de terminer l'entretien de leurs haies et arbres sur leur terrain. A noter, les dérogations sont soient collectives, soit individuelles pour cas de force majeure.

Dans le Finistère, la préfecture a informé via un communiqué qu'elle accordait un délai supplémentaire de 15 jours aux exploitants agricoles. "Dès lors qu'il est dans l'impossibilité de reporter ces opérations après le 15 août 2026", la préfecture autorise donc la taille des haies jusqu'au 31 mars. Mais attention, cette dérogation ne doit pas empêcher le respect de l'environnement, et la préfecture rappelle que "les interventions ne doivent pas entraîner la destruction d'habitats ou de nids d'espèces protégées."

Le préfet de la Manche a aussi autorisé un délai de 15 jours supplémentaires pour le faire. "La bombe météorologique Goretti du 9 janvier 2026 a engendré des interventions supplémentaires sur les arbres et haies, et a marqué l'ouverture d'une période très humide. [...] L'engorgement des sols a donc amputé sévèrement les possibilités d'intervention sur les haies", a expliqué le cabinet du préfet, vendredi 13 mars 2026.

C'est le cas également pour la Nièvre et le Jura. Attention, pour ces 4 départements, le report n'est pas collectif, chaque agriculteur doit déposer un dossier individuel auprès de la DDT ou de la Draaf.

D'autres départements bénéficient de reports collectifs de la date limite pour tailler leurs haies et leurs arbres. Voici le nouveau calendrier pour les départements concernés :

Jusqu'au 31 mars pour l'Allier, le Cantal et la Creuse (une prolongation est possible jusqu'au 15 avril sur demande) ;

Jusqu'au 1er avril pour la Haute-Loire ;

Jusqu'au 2 avril pour la Vienne (prolongation possible jusqu'au 15 avril en déposant un dossier) ;

Jusqu'au 15 avril pour la Charente-Maritime, le Maine-et-Loire, l'Oise et le Rhône, seulement pour les communes reconnues en catastrophe naturelle ;

Jusqu'au 16 avril pour les Ardennes et la Dordogne, mais seulement dans les zones sinistrées.

Il y a également plusieurs cas particuliers. La taille est autorisée jusqu'au 1er ou 15 avril dans les Alpes-de-Haute-Provence, selon les secteurs. Pour le Pas de Calais, le report est fixé au 4 avril, mais il est limité seulement à certaines petites régions agricoles.