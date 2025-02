Il suffit d'arroser les orchidées une fois par mois avec cet ingrédient pour avoir de jolies fleurs

Tout le monde a cet ingrédient dans la cuisine. C'est le meilleur engrais naturel gratuit pour les orchidées.

Les orchidées sont de belles plantes d'intérieur, mais les garder en bonne santé n'est pas toujours une mission facile. Pour être en pleine forme, les plantes d'intérieur doivent recevoir un engrais contenant de l'azote, du potassium et du phosphore, qui sont des nutriments essentiels dont elles ont besoin pour pousser. Mais les plantes, et plus particulièrement les orchidées, ont aussi besoin d'autres nutriments tel que le magnésium qui va les aider à stocker de l'énergie et à améliorer la production de fleurs.

Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'aller acheter un engrais en magasin, la solution pour faire fleurir abondement vos orchidées se trouve certainement déjà dans les placards de votre cuisine. Il s'agit de l'eau de cuisson du riz qui est un très bon engrais organique. Elle peut aider les orchidées à fleurir car elle contient du magnésium, de l'azote, du potassium et du phosphore, qui améliorent la santé globale de la plante en renforçant les racines et en stimulant la floraison. Donc la prochaine fois, au lieu de la jeter dans votre évier, pensez à la mettre de côté. Mais attention, il faut bien l'utiliser pour ne pas tuer vos plantes.

© Ihor Korsunsky - stock.adobe.com

L'entretien des orchidées peut sembler complexe, surtout concernant leur arrosage. Mais une fois que vous connaîtrez cette astuce, vous verrez, c'est très simple. Quand vous avez cuit du riz, ne versez pas l'eau de cuisson dans l'évier, récupérez-la dans un récipient. Laissez-la refroidir, puis filtrez l'eau pour éliminer les résidus. Vous pouvez ensuite arroser vos orchidées avec cette eau une fois par mois, en veillant à ne pas trop en mettre pour éviter l'excès d'humidité. Respectez bien cette fréquence, sinon les racines pourraient pourrir.

Attention toutefois de ne surtout pas commettre ces erreurs. L'eau du riz ne doit jamais être salée. Il est vraiment important de ne jamais rien ajouter à l'eau de cuisson : ni sel, ni huile, ni aucun autre additif. Tous simplement car cela pourrait tuer votre orchidée. Laissez également bien refroidir l'eau. Si elle est encore chaude, cela pourrait brûler les racines. Enfin, ne stockez pas l'eau trop longtemps pour éviter la fermentation. L'idéal est de l'utiliser dès qu'elle a refroidi.

Les résultats se voient très vite. En peu de temps, les racines des orchidées deviennent plus robustes et plus aptes à absorber les nutriments. La floraison sera plus abondante. L'apport en amidon stimule la production de fleurs, donnant des orchidées plus colorées et durables.