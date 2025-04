C'est le meilleur engrais pour les géraniums - vous avez certainement déjà cette boisson à la maison

Vous pouvez facilement fertiliser vos géraniums avec cette boisson. Les fleurs seront encore plus belles.

Avec leur couleur vives et leur facilité d'entretien, les géraniums fleurissent nos jardins et balcons dès le mois de mai, et jusqu'en automne. Il en existe plus de 200 espèces, dans une palette infinie de couleurs allant du rouge au blanc, en passant par le rose, le violet, le saumon, le orange ou le jaune. Certaines variétés sont même bicolores. Si cette fleur demande peu d'entretien, pour garantir une floraison abondante, il faut veiller à les fertiliser de temps en temps.

Cependant, il n'est pas forcément nécessaire de recourir à des engrais coûteux du commerce. Une simple boisson que vous avez probablement à la maison suffit. Si vous êtes amateur de plantes et que vos géraniums peinent à s'épanouir malgré tous vos soins, il existe une astuce simple que nos grands-mères utilisaient déjà il y a des années : le lait. Oui, ce même lait que vous utilisez chaque matin dans votre café ou vos céréales peut aussi faire des merveilles dans votre jardin ou sur votre balcon.

Mais attention, il ne suffit pas de verser simplement un verre de lait au pieds de chaque plante. Vous risqueriez juste d'attirer les insectes ou de provoquer des odeurs désagréables. Il faut le diluer avec un dosage bien précis. Faites également attention aux plantes environnantes. Bien qu'il favorise la croissance des géraniums, l'engrais lactique ne convient pas à toutes les plantes. Certaines espèces végétales peuvent être sensibles au lait ou même être endommagées.

© Tatiana Kuklina - stock.adobe.com

Comme nous, les géraniums adorent le lait, parce qu'il contient beaucoup de potassium, de calcium, du magnésium, des protéines et d'autres nutriments nécessaires à la croissance et au développement des plantes. Le calcium, en particulier, aide à prévenir certaines carences qui peuvent causer le jaunissement des feuilles ou la chute des fleurs. Mais ce n'est pas tout : le lait possède également des propriétés antifongiques et antibactériennes. Utilisé avec modération, il peut aider à prévenir l'apparition de certaines maladies fongiques courantes chez les géraniums, comme l'oïdium.

Voici comment fabriquer votre engrais à base de lait. Il vous suffit de mélanger une part de lait avec trois parts d'eau (par exemple, 1 verre de lait pour 3 verres d'eau). Utilisez ce mélange pour arroser vos géraniums. Vous ne devez pas utiliser ce mélange plus d'une fois par mois. Vous pouvez aussi l'appliquer en pulvérisation sur les feuilles, en petite quantité, pour renforcer leur résistance naturelle.

Le lait ne remplace pas un engrais complet, mais il constitue un excellent complément. Veillez à ne pas en abuser : un excès peut entraîner la prolifération de bactéries indésirables dans le sol ou sur les feuilles. Comme toujours en jardinage, l'équilibre est la clé. Utilisez de préférence du lait entier ou demi-écrémé, non sucré, et évitez les laits aromatisés ou les alternatives végétales, qui ne contiennent pas les mêmes nutriments.