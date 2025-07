Les paniers seront pleins dans quelques semaines : personne n'y pense mais c'est le meilleur légume à planter en juillet

En juillet, les jardiniers expérimentés anticipent déjà leurs récoltes d'automne... Et un semis peut faire la différence !

L'été bat son plein et les jardiniers récoltent avec bonheur les fruits de leur labeur : tomates juteuses, courgettes généreuses, salades croquantes... Pourtant, c'est aussi le moment idéal pour penser à l'automne ! En effet, juillet est le mois parfait pour semer certains légumes qui viendront garnir nos assiettes une fois la fraîcheur revenue.

Trop souvent négligée, cette étape est pourtant essentielle pour prolonger la saison et s'assurer de belles récoltes après l'été. Les jardiniers expérimentés le savent bien : pour avoir un potager productif jusqu'aux premières gelées, rien ne vaut les semis de mi-saison !

Alors quels légumes privilégier pour ces semis estivaux ? Les choux sont incontestablement les stars de cette période. Brocolis, choux-fleurs, choux chinois ou encore choux frisés, il y en a pour tous les goûts ! Robustes et peu exigeants, ils supportent bien les amplitudes thermiques de la fin d'été et donneront de beaux légumes une fois l'automne venu. Ils sont plutôt faciles à cultiver et la récolte peut être impressionnante. Préparez vous à remplir votre panier et à soigner votre santé, le chou étant un super-aliment très appréciable pour notre organisme ! A condition toutefois de respecter certaines règles...

Pour réussir ces semis de mi-saison, veillez ainsi à bien préparer votre sol et arrosez généreusement. Éclaircissez ensuite vos jeunes pousses régulièrement pour favoriser leur croissance. Avec ces quelques conseils et un peu d'anticipation, vous aurez un potager productif jusqu'aux portes de l'hiver.

Les choux ne sont pas les seuls : les carottes aussi méritent qu'on leur accorde de l'attention en juillet. Semées maintenant dans un sol profond et bien ameubli, elles se développeront tranquillement pour offrir des carottes tendres dès septembre. Côté variétés, misez sur des valeurs sûres comme la "Nantaise".

N'oublions pas non plus les betteraves, faciles à cultiver et qui sauront vous récompenser à l'heure de la récolte. "Détroit" et "Grenade" sont deux variétés qui se plairont dans les semis de juillet, pour peu qu'on leur offre un sol fertile et une exposition ensoleillée. Laitues, radis, navets, épinards, haricots... La liste des légumes à semer en juillet est longue et permet de varier les plaisirs. Histoire de remplir ses paniers automnaux et de ne pas trop, la grisaille de l'automne venue, trop se prendre... le chou !