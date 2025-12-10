Ils vont vous causer des ennuis : ne plantez jamais ces arbres dans votre jardin, ils sont beaucoup trop envahissants

Les dommages qu'ils provoquent vont vous coûter beaucoup d'argent.

Développer un beau jardin prend beaucoup de travail, d'amour, et surtout une bonne dose de patience ! Il faut compter plusieurs années pour que vos arbres atteignent leur maturité, quelques mois pour voir apparaitre les premières fleures, et seulement quelques semaines pour les plus rapides.

Pour les jardiniers les plus pressés, l'attente peut sembler interminable. Il est alors tentant de se tourner vers des arbres à croissance rapide. Or, c'est bien souvent une décision que l'on regrette par la suite. Non seulement il va falloir les tailler souvent, avec parfois l'aide d'un élagueur si la plante est trop imposante, mais les conséquences de leur croissance fulgurante vont bien au-delà de la simple corvée d'entretien.

Elles peuvent en effet supplanter les plantes indigènes et perturber gravement les écosystèmes, les cours d'eau et même les insfrastures. Si l'emplacement est mal évalué, ces arbres risquent de déformer votre belle terrasse, voire détruire vos canalisations et ceux des voisins. C'est pourquoi "il est important de ne planter que des arbres et autres plantes qui ne deviendront pas envahissantes dans votre jardin et votre quartier", explique Morris Hankinson, producteur-détaillant à Ideal Home.

© plaifahwannapa11

Voici donc une liste non exhaustive d'espèces qu'il faut proscrire de votre petit jardin ou des abords de vos murs. Le bambou, bien sûr, est l'exemple le plus frappant. Il grandit d'un mètre par an en moyenne, mais grâce à ses rhizomes souterrains, ses racines se propagent sans tenir compte des clôtures ! Elles peuvent envahir les pelouses, les terrasses voire même le dessous des maisons. Il faut donc installer des barrières anti-racines ou la cultiver dans un contenant solide.

Le saule pleureur est lui aussi un véritable cauchemar pour les murs et infrastructures. Avec une croissance annuelle de 1 à 2 mètres, son système racinaire s'étend sur des dizaines de mètres pour chercher de l'eau. Il est connu pour causer des fissures dans les murs, obstruer les tuyaux, et même endommager les piscines enterrées. Plantez le à au moins 30 mètres de tout bâtiment ou système de canalisations pour qu'il ne cause pas de dommages.

Avec son feuillage léger, le peuplier pourrait sembler idéal, d'autant qu'il grandit rapidement (50 cm à 1 m par an). Cependant, sa soif d'eau et ses racines en font un choix extrêmement risqué près des habitations. Ses racines peuvent se faufiler dans les plus petites fissures des canalisations jusqu'à les obstruer. Elles peuvent aussi drainer une telle quantité d'eau du sol qu'elles provoquent un dessèchement, fragilisant ainsi les fondations. Dans l'idéal, maintenez une distance de sécurité de 30 à 40 mètres de votre maison, ou choisissez une espèce à croissance plus modéré.