Elle sera immense : voici comment s'occuper de son monstera pour avoir de grandes feuilles 

En suivant ces conseils simples, vous êtes assuré d'avoir de belles et grandes feuilles.

Comme son nom l'indique, la monstera peut vraiment devenir monstrueuse ! Cette plante tropicale, très tendance dans les années 70, est plus que jamais la plante du moment. Avec la tendance "jungle" qui inonde les réseaux sociaux, beaucoup l'adoptent pour son allure exotique et très photogénique, notamment grâce à ses grandes feuilles trouées qui ne passent pas inaperçues.

Et une fois chez vous, elle s'installe pour de bon ! D'abord, parce qu'elle a la réputation d'être "increvable", comme le souligne Romain Stievet de la jardinerie Rom'Art à Montpellier. Ensuite, parce que ses lianes s'étendent avec force, pouvant grimper jusqu'à 10 ou 15 mètres de haut. Ses feuilles, elles, peuvent atteindre un mètre de diamètre ! "C'est quand même assez impressionnant", commente l'expert à Ici Hérault. N'essayez d'ailleurs pas de la contenir en la bouturant : au contraire, elle se ramifiera et prendra encore plus de place en largeur.

Il existe de nombreuses variétés, dont certaines avec des feuilles tachées de blanc. Mais la plus célèbre, la Monstera deliciosa, peut même produire, à taille adulte, des fleurs puis des fruits comestibles et délicieux, les cérimans, selon Romain Stievet. En plus d'être spectaculaire, la Monstera est facile à entretenir ! Elle s'épanouit dans un endroit lumineux, mais attention, "il ne faut pas confondre lumineux et soleil direct" rappelle l'expert : privilégiez un emplacement semi-ombragé où elle profitera de la douce lumière du matin ou du soir. Le plein soleil, en revanche, risquerait de la brûler.

Comme pour toute plante, pour la voir s'épanouir et vous offrir d'immenses feuilles dignes des tropiques, le secret réside dans son arrosage. Accordez-lui de l'eau environ une fois par semaine au printemps et en été. En hiver, espacez les arrosages à tous les 10 à 15 jours. Mais ne vous focalisez pas trop sur le calendrier ! L'essentiel est de laisser la terre sécher entre deux apports d'eau. Pour vérifier, enfoncez deux phalanges dans la terre. Si c'est encore humide, attendez encore quelques jours. Si c'est sec, c'est le moment d'arroser.

Attention, la Monstera déteste avoir les racines qui baignent dans l'eau stagnante. Veillez donc à la mettre dans un pot bien drainé. N'hésitez aussi à pulvériser les feuilles pour booster la vitalité de la plante et éliminer la poussière ou les petits parasites qui s'y accumulent. Enfin, pour qu'elle puisse prendre toute son envergure, il lui faut de la place ! La Monstera grandit très rapidement. Pensez à la rempoter directement après l'avoir acheter, ou au printemps, dans un pot au moins 20 % plus grand que l'actuel. Ajoutez du terreau riche au printemps et en été, lorsqu'elle est en pleine croissance.

En suivant ces conseils, vous êtes assuré d'avoir de belles et grandes feuilles ! Veillez quand même à ne pas les laisser traîner au sol, surtout si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie. Les feuilles sont en effet toxiques si elles sont mâchouillées.