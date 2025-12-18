Ces quatre fleurs sont à planter en décembre pour avoir une belle floraison

Ces fleurs vont s'épanouir dans le jardin d'hiver.

Il fait de plus en plus froid chaque jour et on pourrait croire que l'activité du jardin doit cesser. L'hiver est à nos portes et l'envie de sortir s'occuper de son jardin s'estompe naturellement pour aller se blottir au chaud, un chocolat à la mains. Pourtant, si le jardin semble s'endormir sous la brume et le gel, il n'est pas question de laisser son coin de verdure tristement vide jusqu'au printemps.

Bien au contraire, le mois de décembre est une période cruciale pour préparer de futures floraisons spectaculaires. En effet, il est essentiel de planter quelques fleurs dès maintenant pour vous garantir un beau jardin dès le retour des beaux jours. Seule règle d'or : ne plantez jamais lorsque le sol est gelé ! Gamm'vert nous révèle quatre plantes magnifiques et capables de braver le froid qu'il est encore temps d'aller semer ou planter en décembre.

Ce n'est pas un secret mais la bruyère est la star incontestée des jardins d'hiver. Cette fleur très robuste peut être mise en terre pratiquement toute l'année, pour peu qu'il ne gèle pas. Il lui faut un espace de 30 cm de tous les côtés et si vous optez pour la culture en pot, choisissez un contenant d'au moins 20 cm de profondeur. Offrez lui un endroit plutôt ensoleillé, voire assez chaud, mais attention à ce qu'elle ne grille pas sous le soleil. Par contre, elle préfère une terre neutre à acide, sans calcaire.

Les héllébores, surnommées les roses de Noel, sont aussi l'une des rares fleurs à oser s'épanouir en plein cœur de l'hiver. Pour les planter, vous devrez préparer le terrain en creusant un trou de 40 cm de large et en veillant à rendre son fond bien meuble. Incorporez ensuite un engrais à base de corne broyée et ajoutez du sable pour faciliter le drainage. Installez la plante en prenant soin de ne pas abîmer les racines, puis comblez le trou avec de la terre de jardin mélangée à un bon terreau et du sable.

Viennent ensuite les pensées, l'une des plantes les plus persistantes. Certaines variétés peuvent supporter des températures allant de -5 à -15 degrés, même si d'autres sont plus frileuses. Installez les dans un endroit ensoleillé ou semi-ombragé, avec un sol bien drainé, frais et riche en humus. Avant la plantation, n'oubliez pas de nettoyer la zone de toutes les racines indésirables et autres cailloux. Elles sont également parfaites pour la culture en pot ou en jardinière, ajoutant une touche de gaieté sur un balcon.

Enfin, vous pouvez vous tourner vers les primevères si vous souhaitez profiter d'une belle floraison dès février ou au tout début du printemps. Elles s'épanouissent dans un sol riche et frais, qui doit être impérativement bien drainé et gorgé d'humus. Attention, les primevères redoutent les terres compactes et lourdes qui ont tendance à retenir l'eau en hiver. Plantez les en groupe dans un endroit mi-ombragé, mais vérifiez toujours les spécificités de chaque variété, certaines préférant le plein soleil. Ameublissez le sol et enrichissez-le avec du compost ou du fumier, et au besoin, ajoutez quelques graviers pour alléger la terre.