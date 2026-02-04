Ces plantes doivent être taillées dès maintenant : en mars, ce sera trop tard

Ressortez vos sécateurs ! Il est temps d'offrir à vos arbres et plantes une petite coupe nécessaire avant le retour des beaux jours.

Alors qu'on est en plein milieu de l'hiver, il est parfois nécessaire de faire des petits travaux dans le jardin. Si les grosses tailles sont passées, certaines variétés ont tout de même besoin d'un rafraîchissement pour s'épanouir. Elles ne seront que plus fortes et vous offriront une floraison imposante dès le retour des beaux jours.

Il est donc temps de ressortir vos sécateurs et vos tabliers pour offrir à vos protégées une coupe bien méritée ! Attention toutefois, toutes les plantes ne sont pas concernées par cette taille. Bonne nouvelle, il y en a pour tous les goûts : arbres (fruitiers, arbustes et conifères), plantes grimpantes et vivaces, ou encore haies et bordures.

Pour ces dernières, si vous vivez sous un climat littoral ou continental, février est le moment idéal pour s'occuper de vos écrans de verdure comme les graminées géantes, les miscanthus ou les cannes de Provence. C'est aussi l'occasion d'offrir une taille drastique à vos haies d'arbustes caducs comme le forsythia, l'arbre à papillon ou encore le cognassier du Japon. Un conseil valable pour tous sauf si vous habitez en montagne.

Le calendrier est tout aussi chargé du côté des arbres. Vous pouvez élaguer les grands arbres, et tailler ou rabattre les arbustes à bois décoratifs comme les saules ou les cornouillers (sauf sous un climat montagnard) et les arbustes caducs à floraison estivale (fuchsias semis rustiques, Buddleia de David, spirées ou sureau). Dès la mi-février, sous un climat méditerranéen, n'oubliez pas de tailler vos mimosas en supprimant les rameaux fanés. C'est aussi le moment de raccourcir les branches basses des arbustes un peu trop disproportionnées tels que les lauriers, les aucubas ou les fusains. Pensez également à vos hortensias : couper les anciennes fleurs permet de libérer de la place tout en ayant protégé les futurs bourgeons du froid jusqu'ici.

Quant aux arbres fruitiers, vous pouvez tailler les pommiers, poiriers, vigne ainsi que les arbres à noyau (sauf les pruniers) si ce n'a pas déjà été fait en janvier. Pour les plantes grimpantes, n'hésitez pas à raser à la verticale les lierres et les vignes vierges qui envahissent vos murs. Si vous possédez des clématites à floraison estivale ou à petites fleurs, une petite coupe s'impose, sauf pour les variétés montana et celles à feuillage persistant. En dehors des zones de montagne, vous pouvez aussi tailler les chèvrefeuilles et réduire sévèrement les tiges des glycines, des bignones ou des actinidias.

Pour finir, les plantes vivaces réclament aussi un geste de propreté. Prenez le temps de supprimer les feuilles endommagées des hellébores, des bergénias ou des fougères. Dans le Sud, vous pouvez rabattre les touffes de cordylines et nettoyer les fougères arborescentes dès la mi-février. Sous un climat continental, il est grand temps de couper le feuillage des graminées ornementales et des liriopes, ainsi que toute la végétation fanée, pour laisser place à la nouvelle génération qui ne demande qu'à pousser.