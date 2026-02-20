Cette erreur sur les lilas est courante en février : voici le geste à éviter pour de belles fleurs au printemps

Attention, ce geste courant que font de nombreux jardiniers en février et mars peut empêcher la floraison des lilas au printemps.

Alors que le printemps approche, les premiers gestes au jardin commencent. Nettoyer la terrasse, ramasser les feuilles et les petites branches au sol, planter les premières graines, tailler les arbustes... Chaque année, à la fin de l'hiver, de nombreux jardiniers pensent bien faire en s'occupant de leurs arbustes. Et ils ont raison, de nombreuses plantes, arbres et arbustes se taillent à cette période. Mais pas tous.

Si de nombreuses plantes se taillent en février ou mars, un coup de sécateur dans certaines plantes à cette période peut être fatale. C'est une erreur courante des jardiniers amateurs en février : la taille prématurée de leur lilas. Il est primordial de tailler votre lilas au bon moment, et surtout pas en plein hiver. Cela pourrait compromettre vos fleurs de cette année.

La raison est simple, c'est un arbuste à floraison printanière. et comme son nom l'indique, il fleurit au printemps. Les arbustes à floraison printanière sont sur le point d'éclore et de produire des fleurs dans quelques mois seulement. Si vous les taillez maintenant, vous risquez aussi de couper les bourgeons, avant qu'ils n'aient la chance de fleurir. Autrement dit, en voulant stimuler la plante, on élimine involontairement la floraison à venir.

© 123RF - roxichka25

Mais alors, quel est le bon moment pour intervenir afin d'obtenir de grosses grappes de fleurs parfumées ? Le meilleur moment pour tailler votre lilas est à la fin du printemps, après la floraison. Cette période se situe généralement entre fin mai et début juin. Si vous le faites trop tôt, en automne ou en hiver, avant la floraison, votre lilas risque de ne pas fleurir du tout car les premiers bourgeons sont déjà là.

Pourquoi tailler son lilas est important ? Supprimer les fleurs fanées de l'arbuste, mais aussi les branches mortes et les rejets permet de stimuler la floraison de votre lilas, d'aérer votre plante pour que les fleurs aient de la place, mais aussi pour rajeunir la plante. En quelques mots, bien tailler votre lilas lui permet de mieux fleurir.

Mais vous l'aurez compris, le moment où vous le faites est essentiel. Il y a pour cela des périodes à respecter en ayant bien conscience des cycles de votre lilas :

L'hiver : repos végétatif

Le printemps : floraison

Fin de printemps : taille

L'été : formation des futurs bourgeons floraux.

Pour un beau lilas en fleurs au printemps, il faut donc avant tout respecter son cycle naturel !