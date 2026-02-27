Votre Monstera va doubler de volume : voici les 3 meilleurs endroits où la placer

Votre Monstera va multiplier ses feuilles si vous la placez au bon endroit.

Les plantes vertes ont aujourd'hui une place importante dans nos intérieurs. Elles apportent une petite touche de nature, embellissent nos intérieurs et améliorent notre bien être. Mais qui peut dire qu'il n'a jamais tué une plante verte ? Bien souvent, vous auriez pu éviter le drame. Il aurait simplement suffit d'un meilleur emplacement, ou juste d'un peu moins d'arrosage.

L'une des plantes stars de nos intérieurs est la Monstera. Avec ses grandes feuilles à trous, elle transforme immédiatement une pièce. Originaire des forêts tropicales du sud du Mexique, la Monstera est en réalité l'une des plantes d'intérieur les plus faciles à entretenir. Ce qui en fait un excellent choix aussi bien pour les amateurs de plantes expérimentés que pour les débutants ou ceux qui n'ont pas la main verte.

Mais pour qu'elle développe de nouvelles feuilles, larges, brillantes et bien découpées, son emplacement est absolument essentiel. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour choisir l'endroit idéal où mettre votre Monstera chez vous. Il faut penser à ses besoins en lumière, au taux d'humidité et même à l'espace disponible. Et oui, ce dernier point est non négligeable car la plante peut doubler de volume en peu de temps.

© 123RF - laksika123

Le premier emplacement parfait pour votre Monstera : une grande pièce avec une grande fenêtre. "Les monsteras s'épanouissent dans une lumière vive et indirecte, ce qui les rend parfaites pour des espaces comme les salons et les chambres avec de grandes fenêtres et de la lumière naturelle", explique Jo Lambell, fondatrice de la boutique de plantes en ligne Beards & Daisies. Pensez à prévoir de la place autour. La Monstera est une plante tropicale grimpante. Elle multiplie ses feuilles et a besoin d'espace pour s'épanouir.

Pourquoi cet emplacement est idéal ? La lumière vive stimule la production de nouvelles feuilles et les découpes sur les feuilles apparaissent plus facilement. Mais attention évitez le soleil direct derrière une vitre pour éviter de brûler les feuilles. Placez la plante à 1 à 2 mètres d'une fenêtre orientée est ou ouest. Sinon, pensez à mettre un voilage sur votre fenêtre pour filtrer la lumière

Vous pouvez aussi placer votre Monstera dans la salle de bains ou la cuisine, car elle adore l'humidité. Une seule condition : qu'il y ait de la lumière naturelle. Sans lumière naturelle, la plante dépérira rapidement. "Près d'une fenêtre de salle de bain bien éclairée, c'est l'endroit idéal pour un Monstera. L'humidité y recrée son environnement tropical naturel" confirme Jo Lambell.

Enfin, si vous avez la chance d'en avoir un, vous pouvez mettre votre Monstera dans votre bureau. Mais n'oubliez pas l'importance cruciale de la lumière naturelle avant de commencer à planifier l'aménagement de votre bureau à la maison. "C'est un excellent moyen d'apporter une touche de verdure à votre espace de travail tout en profitant de la présence apaisante des plantes" commente Jo Lambell.