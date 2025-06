C'est la plante à mettre près de la porte pour éloigner les moucherons et moustiques

Avec l'arrivée de l'été, moucherons et moustiques s'invitent dans nos maisons. Une plante se distingue pour les tenir à distance de façon naturelle et décorative.

Les beaux jours s'installent avec bonheur... mais avec eux reviennent aussi les moucherons et moustiques. Plutôt que d'utiliser des sprays chimiques, il existe une solution naturelle pour les éloigner : placer des plantes aux vertus répulsives près des portes et fenêtres. Plusieurs d'entre elles peuvent avoir un vrai effet sur la présence de ces petites bêtes volantes.

Originaire d'Asie, la citronelle est la plus connue puisqu'elle est utilisée dans de nombreux sprays répulsifs. Elle est pourtant tout aussi facile à cultiver pour en faire une alternative économique, écologique et esthétique ! Elle a donc tout bon... Son secret réside dans son huile essentielle concentrée en citronellol et géraniol, des composés aromatiques qui repoussent naturellement les insectes volants. Son parfum citronné puissant, très agréable pour l'homme, incommode les moustiques.

Mieux, sa culture est à la portée de tous ! Optez pour un emplacement ensoleillé et un sol bien drainé. La citronelle se plaît en pot, pour pouvoir la déplacer facilement près des entrées, comme directement en pleine terre. Arrosez-la régulièrement pour maintenir un feuillage dense. En été, froissez ses longues feuilles entre vos doigts pour en libérer l'odeur. En hiver, rentrez les pots ou protégez-les d'un voile si le climat est plus rude.

Pour renforcer son action anti-moustiques, vous pouvez disposer des petits bouquets de feuilles de citronelle près des ouvertures ou bien ajoutez-les dans un diffuseur. Une taille annuelle maintiendra votre plant sans problème au fil des ans.

Vous n'aimez pas l'odeur de la citronelle ou cherchez des alternatives ? Associez-la à d'autres espèces aux propriétés similaires comme la lavande, le basilic, la menthe, le géranium odorant ou encore le romarin. Elles agissent grâce aux substances contenues dans leurs feuilles qui perturbent les insectes.

Toutes ou presque se cultivent facilement en pot et apportent en plus une touche décorative et parfumée près de la maison. La lavande se plaira pour sa part en extérieur, au soleil, en massif ou en bordure. Elle dégage une fragrance puissante mais agréable qui éloigne moustiques et moucherons. Le basilic, si utile en cuisine l'été, perturbe aussi les insectes par son odeur. Préférez les variétés compactes pour les jardinières ou les balcons.

La menthe est aussi une très bonne alternative. Son parfum très puissant repousse là aussi moustiques et moucherons. Mais attention, mieux vaut la garder en pot car elle peut devenir très vite envahissante dans votre jardin. Les géraniums odorants offrent enfin de jolies fleurs et un feuillage parfumé qui éloignent les indésirables. Enfin, le romarin forme un petit arbuste facile, idéal près des zones de passage.

Pour une efficacité optimale, installez ces plantes près des portes, fenêtres et des espaces de vie extérieurs comme la terrasse ou le salon de jardin. Combiner plusieurs espèces renforcera leur action tout en créant des massifs variés et colorés. Arrosez sans excès pour éviter l'eau stagnante où les moustiques pondent. Retirez les parties fanées et apportez un peu d'engrais de temps en temps. Et c'est tout !