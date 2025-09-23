Certains mettent du papier aluminium sur les poignées de porte : les experts donnent leur avis sur cette nouvelle astuce

Recouvrir sa poignée de porte dans du papier aluminium : cette astuce surprenante revient régulièrement sur les réseaux sociaux.

Mettre du papier d'aluminium autour de sa poignée de porte d'entrée : cette astuce revient régulièrement sur les réseaux sociaux. Elle a de nouveau circulé cet été avant les vacances... Pour se protéger de la chaleur ou protéger votre porte ? Pas du tout, l'objectif affiché selon ses promoteurs serait de se prémunir contre les cambriolages en effrayant les voleurs potentiels. Cette tendance virale intrigue de nombreux internautes qui se demandent si ce "hack" est réellement efficace ou s'il s'agit d'un nouveau mythe circulant sur le web.

Pourquoi du papier d'aluminium, cet emballage présent dans la plupart des cuisines, serait-il aussi efficace sur les portes qu'au moment de faire un barbecue ? D'après les vidéos qui circulent, le papier aluminium aurait plusieurs vertus dissuasives. Le bruit de froissement au contact de la poignée attirerait l'attention et la suspicion, faisant croire à un système d'alarme high-tech. Le crépitement de l'aluminium en cas de tentative d'ouverture alerterait aussi les occupants. Enfin, un papier déchiré trahirait une effraction.

Mais qu'en pensent les vrais experts en sécurité ? Ils ne sont pas d'accord, loin de là ! Interrogée l'an dernier à ce sujet, la police criminelle allemande avait appelé à la plus grande prudence face à cette mode. Pour eux, l'aluminium n'offre en rien une protection efficace et peut même s'avérer contre-productif en donnant un faux sentiment de sécurité : "Les méthodes mentionnées pour dissuader les cambrioleurs ne sont pas recommandées par la police", affirmaient-ils alors, interrogé par le site T-Mobile.

"Les cambrioleurs ne passent pas toujours par la porte. Ils essaient aussi d'entrer par les fenêtres, les portes de balcon ou les entrées de cave et de garage. Le froissement de l'aluminium ne serait de toute façon entendu par personne." La police conseille plutôt d'adopter des comportements de bon sens comme bien verrouiller les portes et fenêtres et vérifier le soir si on les a bien fermés, ne jamais cacher ses clés à l'extérieur, et être attentif aux allées et venues suspectes dans le voisinage. L'installation d'une vraie alarme anti-intrusion et de serrures de sécurité solides reste évidemment la meilleure protection. Il ne reste plus qu'à ranger le papier alu dans le tiroir de la cuisine. A sa vraie place...