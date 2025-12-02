Avant d'acheter une guirlande, vérifiez ceci : c'est votre sécurité qui est en jeu

Seules ces caractéristiques vous garantiront des fêtes lumineuses et entièrement sécurisées.

Les guirlandes de Noël sont l'un des symboles les plus emblématiques et chaleureux de cette période de l'année. Du sapin aux fenêtres en passant par les façades, elles transforment nos maisons et illuminent la soirée, qu'elles scintillent de blanc, jaune ou d'un festival de couleurs.

On les trouve dans le commerce avec des longueurs variées, allant de quelques mètres à des chaînes impressionnantes. De plus en plus de magasin et boutiques en ligne proposent des guirlandes lumineuses à prix cassé. Mais qu'en est-il de la qualité ? Entre les risques d'incendies, de courts-circuits et d'électrocution, une guirlande de mauvaise qualité peut vite devenir une menace.

C'est pourquoi il est primordial de vérifier certaines choses avant votre achat. Si vous l'achetez en ligne, privilégiez toujours les sites reconnus qui offrent une transparence maximale sur leurs produits et une sécurité de paiement irréprochable. Avant de glisser une guirlande dans votre panier, Le premier réflexe doit être de vérifier l'étiquette. Vous devez impérativement vous assurer de la présence du marquage "CE", qui atteste que le produit est conforme aux règles de sécurité minimales de l'Union européenne. Problème, ce marquage étant principalement basé sur une déclaration du fabricant, ce n'est pas du tout une preuve de qualité.

© tw65

C'est pourquoi il faut rechercher les marquages délivrés par des organismes de certification indépendants. Cela peut être "NF" (Normes Française), ou des certifications européennes comme "LdSD", "GS" et "VDE". De plus, un luminaire de qualité mentionnera toujours la norme européenne EN 60598, ainsi que le nom du fabricant, le numéro de modèle, la tension et la charge maximale. Si vous ne voyez ces informations, il est préférable de ne pas les acheter.

Un autre point crucial est l'emplacement prévu pour la guirlande. Si vous souhaitez l'utiliser à l'extérieur, que ce soit sur un balcon, une terrasse ou dans le jardin, elle doit impérativement avoir un indice de protection (IP) d'au minimum IP44, garantissant sa résistance aux projections d'eau. Ne placez jamais dehors les modèles conçus pour l'intérieur, y compris sous des abris ou des arbres : l'humidité risquerait de provoquer un court-circuit. Pour toutes vos décorations extérieures, privilégiez d'ailleurs les modèles basse tension avec transformateur pour plus de sécurité.

Pensez à bien vérifier les câbles, car une isolation fragile ou des fils endommagés sont à jeter ! Et si vous recherchez le meilleur compromis entre sécurité et économie, évitez les guirlandes à ampoules à incandescence classiques. Elles sont plus dangereuses, car lorsqu'une ampoule grille, la charge des autres augmente, ce qui augmente dangereusement la production de chaleur. Optez sans hésiter pour les guirlandes à LED. Elles chauffent beaucoup moins et vous permettront de faire des économies d'énergie ! De quoi passer les fêtes de Noël avec la conscience tranquille et le sourire.