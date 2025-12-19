Ne laissez pas ces objets dans votre abri de jardin cet hiver, vous allez économiser de l'argent

Avant que l'hiver s'installe vraiment, il faut absolument retirer ces objets de votre abri de jardin.

Un simple contrôle s'impose avant que l'hiver ne s'installe vraiment. L'abri de jardin est l'endroit généralement idéal pour entreposer ses outils de jardinage ou ses décorations préférées. Tronçonneuses, peintures, batteries... tout est à portée de main pour vous lancer dans des travaux de bricolage ou de prendre soin de votre jardin.

Or, beaucoup l'oublient, mais lorsque le froid revient, il n'y a pas que les plantes qui hivernent : vos outils aussi ont besoin d'attention ! Puisque vous n'allez plus les utiliser avant le retour des beaux jours, il est absolument crucial de leur offrir une petite préparation. Les tronçonneuses, par exemple, ne doivent pas être négligées avant l'hiver.

Après avoir protéger vos plantes et couvert les meubles de jardin, il ne faut absolument pas oublier le contenu de votre abri de jardin ! Comme le rappelle Sam Jenkinson, expert en abris de jardin chez Tiger, "i l y a certains objets qu'il ne faut pas laisser dans votre abri de jardin pendant les mois les plus froids, en particulier tout ce qui est sensible au gel".

Et ils sont nombreux ! D'abord, toutes les batteries des outils électriques, comme les perceuses sans fils ou les tailles haies, doivent absolument quitter votre abri de jardin. En effet, "(elles) peuvent se décharger ou se dégrader si elles sont laissées au froid", explique l'expert à Country Living. Résultat ? Au printemps, vous risquez de vous retrouver avec une batterie qui a perdu de son autonomie, voire qui est devenue complètement inutilisable.

Dans la même logique, n'oubliez surtout pas les autres petites pièces de vos outils, telles que les forets ou les lames de scie. Il est très important de les sortir de l'abri car, dans un environnement humide et froid, elles risquent de rouiller ou de s'oxyder. "La meilleure façon de protéger ces objets est de les rentrer à l'intérieur, dans un endroit sec et à l'abri du gel, jusqu'à ce que les températures remontent" affirme l'expert.

Mais tous les liquides sont également concernés. Sortez peintures, colles, liquides de finition ou lubrifiants de votre abri de jardin ! Ceux-ci peuvent geler, se déparer ou perdre de leur efficacité quand ils sont exposés au froid. "Dans certains cas les conteneurs peuvent même se fissurer ou fuir, créant un dégât ou endommageant les outils et matériaux environnants", explique Sam Jenkinson. Bien sûr, n'oubliez pas tous les papiers, tissus ou cartons. "Ces objets peuvent absorber l'humidité des murs et du sol de votre abri de jardin" et vous allez les retrouver gonflés et inutilisables à la fin de l'hiver.