Claudia Cardinale : origines, jeunesse, films… Biographie de "la fille qui ne voulait pas faire de cinéma"

L'actrice italienne Claudia Cardinale est décédée le 23 septembre 2025. Malgré son immense filmographie, rien ne la prédestinait à faire du cinéma dans sa jeunesse.

Le cinéma est en deuil. Claudia Cardinale, immense star internationale, est décédée le 23 septembre 2025 à l'âge de 87 ans. Multi-récompensée au cours de sa carrière, cette actrice s'est illustrée dans de nombreux pays et a travaillé pour les plus grands réalisateurs : Luchino Visconti, Sergio Leone, Federico Fellini ou encore Philippe de Broca et Henri Verneuil.

Pourtant, rien ne prédestinait Claudia Cardinale à se lancer dans le cinéma. Dans un entretien accordé au Monde en 2017, elle révélait qu'elle n'en serait pas arrivée là "si la naissance de mon petit garçon, à la suite d'un viol, ne m'avait poussée à m'engager dans le cinéma pour gagner ma vie et être indépendante". Elle révèle en effet que "c'est pour lui [qu'elle l'a] fait".

Dans son adolescence, elle n'avait pas "la moindre envie de [s']exhiber sur des plateaux de cinéma". Elle gagne toutefois l'élection de La Plus Belle Italienne de Tunis à 17 ans, en 1955, sans même s'être présentée. Elle se rend alors à la Mostra de Venise et se retrouve abordée par des réalisateurs, mais elle refuse toutes leurs propositions. "Un journal a même fait mon portrait en titrant " La fille qui ne veut pas faire de cinéma ". Malgré ses refus, les sollicitations se poursuivent, et son père l'encourage à se lancer. "Entre-temps, le drame qui était survenu et l'arrivée prochaine d'un bébé – que je gardais secrète – m'ont convaincue de foncer", raconte-t-elle.

Claudia Cardinale finit alors par accoucher dans le plus grand secret, tout en tournant un film, et un producteur lui glisse l'idée de raconter que son enfant, Patrick, était son petit frère. "J'ai été contrainte à assumer ce mensonge pour éviter le scandale et protéger ma carrière." Avec émotion, l'actrice décédée à l'âge de 87 ans racontait avoir fini par appeler un journaliste pour avouer qu'elle avait en réalité un fils, regrettant le mensonge.

Née en Tunisie née le 15 avril 1938 et morte le 23 septembre 2025 à l'âge de 87 ans, Claudia Cardinale est une actrice italienne naturalisée française à l'ampleur internationale. Elle débute professionnellement dans le monde du cinéma en 1958 dans le film Goha de Jacques Baratier. Elle enchaîne les films des plus grands réalisateurs. Elle obtient un rôle dans le film mythique Il était une fois dans l'Ouest et est récompensée des dizaines de fois au cours des cérémonies dédiées au septième art.

Claudia Cardinale est née d'un père ingénieur à la compagnie des chemins de fer de Tunis. Elle est l'aînée d'une fratrie de quatre enfants élevés par leur mère, Yolande Greco. Durant son adolescence, Claudia Cardinale est fascinée par Brigitte Bardot. Elle étudie le français, bien que dans sa famille, la langue parlée soit le sicilien. Ce n'est qu'adulte, qu'elle apprend l'italien afin de pouvoir tourner dans des films.

A 16 ans, Claudia Cardinale remporte le concours de la plus belle italienne de Tunis, organisé par l'office du cinéma italien. Désirant être institutrice, elle décline les propositions de réalisateurs. Violée à l'âge de 19 ans et refusant d'avorter, Claudia Cardinale décide de se lancer dans une carrière au cinéma pour gagner sa vie et élever son fils, Patrick.

Claudia Cardinale, jeune, en 1960, dans le film La ragazza di Bube © MARY EVANS/SIPA

En 1958, Claudia Cardinale fait ses débuts au cinéma dans Goha et Le Pigeon. Dans les années 1960, elle connaît rapidement le succès et enchaîne les films des plus grands réalisateurs tels que Sergio Leone, Philippe de Broca ou bien Abel Gance. Elle est révélée au grand public français dans le film Rocco et ses frères en 1960 aux côtés d'Alain Delon et grâce à son interprétation dans Cartouche dans lequel joue également le jeune Jean-Paul Belmondo.

Sorti en mai 1962, La fille à la valise de Valerio Zurlini permet à Claudia Cardinale d'obtenir le surnom de "la petite fiancée de l'Italie". Son succès dépasse les frontières européennes et elle devient une star aux Etats-Unis grâce à son rôle dans le film Huit et demi (1963) de Federico Fellini. En 1963, elle retrouve Alain Delon dans Le Guépard qui lui permet de se faire connaître à l'internationale. La consécration arrive en 1969 grâce au mythique Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. L'actrice tourne alors pour des productions françaises, italiennes et internationales. En 1971, dans les Pétroleuses, Claudia Cardinale retrouve une autre icône des années 60. Elle partage l'affiche avec Brigitte Bardot. Depuis les années 90, Claudia Cardinale s'est tournée vers le théâtre et apparaît dans moins de films. En 1993, elle fait partie du jury du festival de Cannes.

En 1969, Claudia Cardinale obtient un rôle dans le film mythique Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Claudia Cardinale est la seule actrice ayant obtenu un rôle important dans le célèbre western. Elle y incarne une jeune veuve, Jill McBain, prête à tout pour survivre dans ce monde d'homme. Elle joue aux côtés du célèbre acteur Henry Fonda.

Claudia Cardinale dans le film Il était une fois dans l'Ouest © MARY EVANS/SIPA

Claudia Cardinale s'est mariée avec le producteur Franco Cristaldi de 1966 à 1975, lequel a adopté son fils, Patrick. Après un mariage malheureux, de 1974 à 2011, elle est la compagne du réalisateur Pasquale Squitieri. Ensemble, ils ont eu une fille, Claudia. A l'époque, des rumeurs sont nées concernant une relation avec Rock Hudson. Elles sont en réalité fausses, l'actrice révèlera que c'était pour protéger la carrière de l'acteur homosexuel, ce qui était mal perçu. Une autre rumeur prétendrait que Jacques Chirac aurait entretenu une liaison avec Claudia Cardinale. Lors de l'accident de Lady Diana, le président de la République était introuvable. On l'a soupçonné d'avoir passé la nuit dans les bras de l'actrice italienne.

Victime d'un viol, le 19 octobre 1958, Claudia Cardinale donne naissance à un garçon, Patrick. Son producteur italien, Franco Cristaldi la protège et décide de le faire passer pour son petit frère pour ne pas nuire à sa carrière. Plus tard, le père souhaite reconnaître l'enfant, mais Patrick refuse. Claudia Cardinale et Pasquale Squitieri ont une fille, Claudia. Très fusionnelle, elles sont apparues ensemble en 2018 à Rome pour la première du film Rudy Valentin.

Selon le magazine américain People With Money et sa liste des actrices les mieux payées du monde, Claudia Cardinale dominerait le classement avec des revenus estimés à près de 46 millions d'euros entre les mois de mars 2020 et mars 2021. Outre ses gains professionnels, Claudia Cardinale possède un patrimoine immobilier conséquent, un contrat publicitaire avec les cosmétiques CoverGirls… Sa fortune serait estimée à près de 145 millions d'euros.

L'ensemble de sa carrière a été récompensé à de multiples occasions, notamment en 1993, lors de la Mostra avec l'attribution d'un Lion d'or et en 2002 lors du Festival de Berlin où elle a reçu un Ours d'or d'honneur. En 2008, Claudia Cardinale reçoit l'ordre national de la Légion d'honneur et l'année suivante, les insignes du grand cordon de l'ordre national du Mérite en Tunisie.