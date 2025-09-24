"Le Guépard" est le film de Luchino Visconti qui a fait exploser la carrière de Claudia Cardinale et Alain Delon, en 1963. Les deux stars ont revu le long-métrage quelques années avant leur mort.

De véritables fantômes peuplent Le Guépard. Sorti en 1963, le drame historique de Luchino Visconti voit passer de véritables icones, comme Burt Lancaster, mais aussi Claudia Cardinale et Alain Delon qui voient leur carrière propulsée grâce au couple qu'ils incarnent. Les trois icones sont toutes décédées désormais : Burt Lancaster s'est éteint le 20 octobre 1994, Alain Delon le 18 août 2024, et Claudia Cardinale le 23 septembre 2025.

Avant même que ce trio légendaire ne disparaisse, Alain Delon et Claudia Cardinale faisaient le constat amer qu'ils étaient les survivants d'une époque révolue. Dans une longue interview accordée au Monde en 2017, l'actrice italienne se souvient avoir revu Le Guépard en version restaurée à Cannes. Elle a vécu à ce moment là un intense moment d'émotion avec celui qui est resté longtemps son ami : "Alain Delon était à côté de moi et, à la fin, en larmes, il m'a chuchoté : 'Tu as vu ? Ils sont tous morts.' C'était vrai. J'ai connu un âge d'or du cinéma qui a inspiré les Martin Scorsese et les Woody Allen (ils me l'ont dit), mais dont les protagonistes ont tous disparu."

Après s'être rencontré sur le tournage de Rocco et ses frères, Claudia Cardinale et Alain Delon ont vécu une longue et belle amitié depuis leurs retrouvailles sur le plateau du Guépard. Il occupe une place d'exception parmi les différents partenaires que j'ai eus. Alain est un être magnétique par sa beauté mais aussi par son aura, sa personne", se souvenait-elle dans le livre Alain Delon, amours et mémoires. La mort du géant du cinéma l'a d'ailleurs bouleversé : " Le bal est fini, avait-elle alors réagi. Tancrède s'en est allé danser avec les étoiles. A toi pour toujours, Angelica."

Synopsis - Sicile, XIXe siècle. Le Prince Salina, un riche propriétaire, ne peut que constater la déchéance de son pouvoir après l'unification italienne. Et alors que les bourgeois de la péninsule tentent d'ignorer tous les mouvements nationalistes qui agitent le pays, le prince ne sait comment réagir face à cette situation...