César 2026 : "Nouvelle Vague", "L'attachement"... Découvrez les favoris des nominations

Les nominations pour la 51e cérémonie des César ont été dévoilées ce mercredi 28 janvier, un mois avant la cérémonie. Voici les films qui partent déjà favoris.

La compétition pour les César commence maintenant ! L'Académie a dévoilé ce mercredi 28 janvier la liste complète des nominations pour la 51e édition, qui se tiendra le 26 février 2026 (et non plus le 27, en raison du concert des Enfoirés). C'est sur Canal++ que l'on pourra découvrir l'identité des gagnants, ainsi que les événements qui rythmeront la soirée présentée par Benjamin Lavernhe (Le sens de la fête, En fanfare...). Camille Cottin a déjà été choisie comme présidente de cérémonie, tandis que Jim Carrey recevra un César d'honneur.

Mais avant de découvrir les surprises de la soirée des César 2026, faisons le point sur les nommés. De premiers favoris se détachent déjà en nombre de nominations : Nouvelle vague décroche 10 citations, tandis que L'attachement, Dossier 137 et L'inconnu de la grande arche suivent de près, avec chacun 8 nominations. Ensuite, on retrouve La petite dernière (7 nominations), La femme la plus riche du monde (6 nominations) et Arco, film d'animation qui se distingue avec 4 nominations, tout comme L'Etranger, Nino et Partir un jour.

Désormais, chacun peut faire ses pronostics. A Linternaute, on imagine déjà une grande victoire pour L'attachement, film sensible et émouvant de Carine Tardieu, tandis que La petite dernière pourrait également faire des émules et Arco s'imposer dans la catégorie animation. Mais ce sont les votants de l'Académie des César qui auront le dernier mot, lors de la phase de votes qui débute le 4 février. Un peu plus bas, on vous a listé toutes les nominations aux César 2026.