César 2026 : "Nouvelle Vague", "L'attachement"... Découvrez les favoris des nominations
Les nominations pour la 51e cérémonie des César ont été dévoilées ce mercredi 28 janvier, un mois avant la cérémonie. Voici les films qui partent déjà favoris.
La compétition pour les César commence maintenant ! L'Académie a dévoilé ce mercredi 28 janvier la liste complète des nominations pour la 51e édition, qui se tiendra le 26 février 2026 (et non plus le 27, en raison du concert des Enfoirés). C'est sur Canal++ que l'on pourra découvrir l'identité des gagnants, ainsi que les événements qui rythmeront la soirée présentée par Benjamin Lavernhe (Le sens de la fête, En fanfare...). Camille Cottin a déjà été choisie comme présidente de cérémonie, tandis que Jim Carrey recevra un César d'honneur.
Mais avant de découvrir les surprises de la soirée des César 2026, faisons le point sur les nommés. De premiers favoris se détachent déjà en nombre de nominations : Nouvelle vague décroche 10 citations, tandis que L'attachement, Dossier 137 et L'inconnu de la grande arche suivent de près, avec chacun 8 nominations. Ensuite, on retrouve La petite dernière (7 nominations), La femme la plus riche du monde (6 nominations) et Arco, film d'animation qui se distingue avec 4 nominations, tout comme L'Etranger, Nino et Partir un jour.
Désormais, chacun peut faire ses pronostics. A Linternaute, on imagine déjà une grande victoire pour L'attachement, film sensible et émouvant de Carine Tardieu, tandis que La petite dernière pourrait également faire des émules et Arco s'imposer dans la catégorie animation. Mais ce sont les votants de l'Académie des César qui auront le dernier mot, lors de la phase de votes qui débute le 4 février. Un peu plus bas, on vous a listé toutes les nominations aux César 2026.
11:30 - "L'Inconnu de la Grande Arche" a séduit la critique et le public
Sorti le 5 novembre 2025, L'inconnu de la Grande Arche est un film de Stéphane Demoustier (frère d'Anaïs Demoustier et déjà réalisateur de La fille au bracelet et Borgo) qui cumule 8 nominations aux César 2026. Ce film historique revient sur le concours d'architecture international organisé en 1983 par François Mitterrand pour faire construire la Grande Arche de la Défense. Un architecte danois remporte le concours et se retrouve propulsé à la tête d'un chantier monumental. Mais la politique vient freiner ses ambitions architecturales. Claes Bang incarne le rôle principal, face à Xavier Dolan et Swann Arlaud.
11:05 - De quoi parle "L'Attachement" ?
L'attachement, film de Carine Tardieu, fait partie des films favoris de cette 51e édition des César. Valeria Bruni-Tedeschi y incarne Sandra, une libraire célibataire qui n'est pas trop intéressée par les enfants mais qui accepte de s'occuper du fils de ses voisins lorsqu'ils partent à l'hôpital pour l'accouchement. Mais des complications surviennent et la mère décède en donnant naissance à sa fille. Sandra devient progressivement une référence féminine importante pour cette famille endeuillée. Pio Marmaï, Vimala Pons et Raphaël Quenard complètent la distribution.
10:35 - Où voir les films nommés aux César ?
Vous avez raté certains films nommés aux César ? On vous explique comment les voir (ou les revoir). L'attachement est disponible en streaming sur MyCanal et sur les services de VOD. Au cinéma, il existe encore quelques séances pour Nouvelle vague, La petite dernière, L'inconnu de la grande arche et Dossier 137. Il faudra ensuite attendre qu'ils sortent en VOD et en streaming pour pouvoir les visionner depuis chez soi.
10:22 - "Nouvelle Vague" domine en nombre de nominations
Le réalisateur américain Richard Linklater s'est intéressé aux coulisses du film A bout de souffle de Jean-Luc Godard avec Nouvelle Vague. Film éminemment cinéphile, finement écrit et porté par des interprétations marquantes, pas étonnant qu'il ait tapé dans l'oeil des votants des Césars : ce long-métrage est nommé à dix reprises pour 2026. Il était déjà en compétition au Festival de Cannes 2025, mais ne figurait pas dans le palmarès.
10:14 - Les nominations aux César sont tombées
A dix heures, l'Académie des César a transmis l'intégralité des nominations pour l'édition 2026, qui se tiendra le jeudi 26 février prochain. C'est Nouvelle vague de Richard Linklater qui fait la course en tête avec 10 nominations, devant L'attachement, Dossier 137 et L'inconnu de la grande arche (8 nominations) ou La petite dernière (7 nominations) et La femme la plus riche du monde (6 nominations).
Quels films nommés aux César 2026 ?
César du Meilleur film :
- L'attachement
- Dossier 137
- Nouvelle vague
- La petite dernière
- Un simple accident
César du Meilleur acteur :
- Claes Bang dans L'inconnu de la grande arche
- Bastien Bouillon dans Partir un jour
- Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde
- Pio Marmaï dans L'attachement
- Benjamin Voisin dans L'Etranger
César de la Meilleure actrice :
- Leila Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
- Valeria Bruni Tedeschi dans L'attachement
- Léa Drucker dans Dossier 137
- Isabelle Huppert dans La femme la plus riche du monde
- Mélanie Thierry dans La chambre de Mariana
César du Meilleur acteur dans un second rôle :
- Swann Arlaud dans L'inconnu de la grande arche
- Xavier Dolan dans L'inconnu de la grande arche
- Michel Fau dans L'inconnu de la grande arche
- Pierre Lottin dans L'Etranger
- Raphaël Personnaz dans La femme la plus riche du monde
César de la Meilleure actrice dans un second rôle :
- Jeanne Balibar dans Nino
- Dominique Blanc dans Partir un jour
- Marina Foïs dans La femme la plus riche du monde
- Ji-Min Park dans La petite dernière
- Vimala Pons dans L'attachement
César de la Meilleure réalisation :
- Carine Tardieu pour L'attachement
- Dominik Moll pour Dossier 137
- Stéphane Demoustier pour L'inconnu de la grande arche
- Richard Linklater pour Nouvelle vague
- Hafsia Herzi pour La petite dernière
César de la Meilleur espoir masculin :
- Idir Azougli dans Meteors
- Sayyid El Alami dans La Pampa
- Félix Lefebvre dans L'Epreuve du feu
- Guillaume Marbeck dans Nouvelle vague
- Theodore Pellerin dans Nino
César de la Meilleur espoir féminin :
- Manon Clavel dans Kika
- Suzanne Lindon dans La venue de l'avenir
- Nadia Melliti dans La petite dernière
- Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie
- Anja Verderosa dans L'Epreuve du feu
César du Meilleur scénario original :
- Dossier 137
- Nino
- Nouvelle vague
- Un ours dans le Jura
- Un simple accident
César du Meilleur scénario adapté :
- L'attachement
- L'inconnu de la grande arche
- La petite dernière
César de la Meilleure photographie :
- L'attachement
- Dossier 137
- L'engloutie
- L'Etranger
- Nouvelle vague
César du Meilleur film d'animation :
- Amélie et la métaphysique des tubes
- Arco
- La vie de château, mon enfance à Versailles
César du Meilleur premier film :
- Arco
- L'épreuve du feu
- Nino
- La pampa
- Partir un jour
César du Meilleur montage :
- 13 jours, 13 nuits
- L'attachement
- Dossier 137
- Nouvelle vague
- La petite dernière
César du Meilleur son :
- Arco
- Le chant des forêts
- Dossier 137
- Nouvelle Vague
- Partir un jour
César des Meilleurs décors :
- Chien 51
- L'inconnu de la grande arche
- Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
- Nouvelle vague
- La venue de l'avenir
César de la Meilleure musique originale :
- Arco
- Dossier 137
- L'Etranger
- La femme la plus riche du monde
- La petite dernière
César des Meilleurs costumes :
- La condition
- Dracula
- La femme la plus riche du monde
- Nouvelle vague
- La venue de l'avenir
César des Meilleurs effets visuels :
- chien 51
- L'homme qui rétrécit
- L'inconnu de la grande arche
- Nouvelle vague
César du Meilleur film documentaire :
- A bicyclette !
- Le chant des forêts
- Le cinquième plan de la jetée
- Personne n'y comprend rien
- Put your soul on your hand and walk
César du Meilleur film étranger :
- L'agent secret
- Black Dog
- Sirât
- Une bataille après l'autre
- Valeur sentimentale
César du meilleur court-métrage de fiction :
- Big boys don't cry
- Deux personnes échangeant de la salive
- Mort d'un acteur
- Wonderwall
César du meilleur court-métrage documentaire :
- Au bain des dames
- Car wash
- Ni Dieu, ni père
César du meilleur court-métrage d'animation :
- Les belles cicatrices
- Dieu est timide
- Fille de l'eau
Date, diffusion et replay streaming des César
Les César sont traditionnellement diffusés sur Canal+, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. La 51e cérémonie sera diffusée le jeudi 26 février 2025 à partir de 21 heures (et non plus le vendredi comme c'était initialement prévu, pour laisser pleinement la place à la diffusion du concert des Enfoirés). Elle sera ensuite disponible en replay sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.