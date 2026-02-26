Festival de Cannes : qui est Park Chan-Wook, président du jury 2026 ?

Le Festival de Cannes 2026 a dévoilé l'identité du cinéaste qui présidera le jury, du 12 au 23 mai.

Sommaire Films et sélection officielle

Jury du Festival de Cannes

La Semaine de la critique

La Quinzaine des cinéastes

Palmarès

Palme d'or La Croisette commence déjà à se préparer activement. La prochaine édition du Festival de Cannes se déroulera du 12 au 23 ​​​​​​​mai 2026. Mais avant de connaître les films en compétition ou le nom des stars qui défileront sur le tapis rouge, l'identité du président du jury a été dévoilé : il s'agit de Park Chan-Wook. Les cinéphiles connaissent bien le réalisateur coréen de 62 ans. Park Chan-Wook a commencé à travailler dans l'industrie en 1988, en occupant plusieurs postes différents qui lui permettront de gagner de l'argent pour son premier long-métrage. Il signe un premier échec commercial en 1992, qui le pousse à devenir critique cinéma. Après plusieurs échecs, il réalise Joint Security Area, thriller politique sur la frontière entre les deux Corées sorti en 2000 qui attire 5 millions de spectateurs en salles et reçoit de nombreux prix. Sa carrière est officiellement lancée : Park Chan-Wook signe ensuite ses oeuvres majeures : Old Boy, sorti en 2003, qui lui permet de décrocher le Grand Prix du Festival de Cannes ; Mademoiselle, sorti en 2016, en compétition pour la Palme d'or la même année ; Decision to leave, thriller romantique sorti en 2022, qui reçoit la même année le Prix de la Mise en scène à Cannes. Il a également été membre du jury en 2017, sous la présidence de Pedro Almodovar. C'est donc tout naturellement que le cinéaste, qui vient de sortir Aucun autre choix ​​​​​​​(présenté en compétition à la Mostra de Venise), a été choisi pour présider le jury du Festival de Cannes pour 2026. Voir les images Les meilleures photos du Festival de Cannes 2025

Le Festival de Cannes est un événement cinématographique majeur pour l'industrie. Sa portée internationale et sa longévité font de lui l'un des festivals majeurs du septième art mondial. Chaque année, de nombreuses stars viennent défiler sur la Croisette, tandis que de nombreux cinéastes venus des quatre coins du monde viennent présenter leurs films dans l'espoir de décrocher la fameuse Palme d'or. La 79e édition a lieu du 12 au 23 mai 2026.

On ne connaît pas encore la liste des films qui seront présentés dans les différentes catégories du Festival de Cannes pour l'édition 2026. Traditionnellement, les cinéastes en compétition sont dévoilés au cours d'une conférence de presse, mi-avril, à un mois de l'événement.

Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les membres du jury qui aideront le cinéaste à déterminer le palmarès 2026.

La Semaine de la critique est depuis 1962 l'une des principales sélections parallèles du Festival de Cannes. Elle a vise à faire émerger des talents et se focalise généralement sur les premiers ou deuxièmes films de nouveaux réalisateurs. Les films sélectionnés dans cette catégorie pour l'édition 2026 ne sont pas encore connus.

La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons. Les films sélectionnés dans cette catégorie pour l'édition 2026 ne sont pas encore connus.

Palme d'or : Un simple accident

: Grand Prix : Valeur sentimentale

: Valeur sentimentale Prix du Jury : Sirât d'Oliver Laxe et Sound of falling de Mascha Schillinski

: Sirât d'Oliver Laxe et Sound of falling de Mascha Schillinski Prix de la Mise en scène : L'agent secret de Kleber Mendonça Filho

: de Kleber Mendonça Filho Prix d'interprétation masculine : Wagner Moura (L'agent secret)

: Wagner Moura (L'agent secret) Prix d'interprétation féminine : Nadia Melliti (La petite dernière)

: Nadia Melliti (La petite dernière) Prix du scénario : Jeunes mères des frères Dardenne

: Jeunes mères des frères Dardenne Prix spécial : Résurrection de Bi Gan

: Résurrection de Bi Gan Caméra d'or : The President's cake d'Hasan Hadi

: The President's cake d'Hasan Hadi Palme d'or du court-métrage : I'm glad your dead now de Tawfeek Barhom

Samedi 24 mai 2025, la Palme d'or a été remise au film Un simple accident. Réalisé par Jafar Panahi, ce film est une critique du régime iranien, comme d'autres longs-métrages du cinéaste. Ce dernier a été emprisonné par le gouvernement de son pays pour ses idées et a été interdit de quitter le territoire iranien pendant 14 ans : sa présence à Cannes était donc exceptionnelle et cette récompense éminemment politique. Quand au sujet du film, le synopsis est bien mystérieux : "Après un simple accident, les événements s'enchaînent."