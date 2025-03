Alain Delon oublié de l'hommage des Oscars aux disparus de l'année

L'acteur français, mais également le réalisateur Bertrand Blier, ne figurent pas dans le traditionnel "In Memoriam".

Chaque année, la séquence des In Memoriam, hommage aux disparus rendu par les Oscars, a son lot de polémiques. En cause : beaucoup d'oublis, que ça soit sur la scène américaine ou internationale. Cette année n'a pas fait figure d'exception puisque beaucoup de Français ont pu déplorer l'absent d'un nom majeur du cinéma hexagonal : Alain Delon.

On ne présente plus cette légende du cinéma qui a joué dans plusieurs grands classiques (Le Samouraï, Le Guépard, Plein Soleil,...) disparue le 18 août 2024. La mort d'Alain Delon avait fait la une de la presse internationale, particulièrement au Japon et en Italie. Mais il semblerait que l'Académie des Oscars n'ait pas choisi de le conserver dans sa séquence. Il faut dire qu'Alain Delon n'a jamais eu les honneurs des Oscars ou une réputation légendaire aux Etats-Unis, ayant été nommé uniquement pour un Golden Globe pour Le Guépard.

En revanche, le In Memoriam mettait à l'honneur l'actrice française Anouk Aimée, au casting du film Un homme et une femme qui avait été salué de l'Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario original en 1967, pour lequel elle était également nommé. Pas étonnant donc de la voir figurer au cours de la séquence.

Alain Delon n'était pas le seul absent du In Memoriam côté français. Bertrand Blier, réalisateur de l'oscarisé Préparez vos mouchoirs, n'est pas non plus dans l'hommage au disparu. Tout comme des personnalités américaines d'ailleurs : Shannen Doherty, Jim Abrahams ou Michelle Trachtenberg ne figurent pas dans la liste. A l'inverse, Gene Hackman, disparu cinq jours avant la cérémonie, est présent dans la séquence et a été honoré de vive voix par Morgan Freeman, qui a salué "un géant" et "un ami cher".