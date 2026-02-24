On ne s'est pas remis de ce moment d'émotion intense aux César, il y a 30 ans

En 1996, cette actrice a ému tout le monde en fondant en larmes sur la scène des César. Il s'agit de l'un des moments les plus marquants de la cérémonie.

La cérémonie des César est un rendez-vous annuel incontournable des cinéphiles français depuis 1976. Durant ces cinquante dernières années, l'événement a couronné des films français, devenus des classiques du patrimoine cinématographique hexagonal. Il a également offert des moments mémorables, certains en raison des malaises ou des controverses qu'ils ont provoqués, d'autres en raison de l'émotion qu'ils ont suscitée.

C'est ce qu'il s'est passé sur la scène du Théâtre des Champs-Elysées, le 3 février 1996. Philippe Noiret préside alors la 21e cérémonie, qui verra le sacre de La Haine dans la catégorie Meilleur film, et les victoires de Michel Serrault, Isabelle Huppert ou encore Eddy Mitchell dans certaines catégories d'interprétation. Mais c'est au moment de la remise du César de la meilleure actrice dans un second rôle qu'un moment particulièrement émouvant et candide va se produire, resté dans les mémoires trente ans plus tard.

© VILLARD/NIVIERE/SIPA (publiée le 17/02/2026)

Ce 3 avril 1996, Annie Girardot reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Les Misérables. La comédienne, révélée parmi la Bande du Conservatoire, avait déjà reçu un César en 1997 pour son rôle dans Docteur Françoise Gailland. Elle s'est distinguée dans de nombreux films, comme Vivre pour vivre, Valeurs actuelles, Mourir d'aimer ou On a volé la cuisse de Jupiter. Elle est l'actrice la mieux payée à la fin des années 1970 et trône au box-office comme l'une des actrices préférées des Français.

Elle connait cependant un gros passage à vide dans les années 1980 et 1990. Elle décide de faire une pause dans sa carrière, fatiguée de jouer toujours le même type de rôles. Elle continue de tourner, mais enchaîne les échecs. Les propositions se font alors de plus en plus rares, même si elle continue de jouer sous la direction de Claude Lelouch. C'est lui, qui la fait tourner dans Les Misérables et lui permet de renouer avec le succès critique.

Sa victoire aux César 1996 provoque une standing ovation émue de la part de l'assistance, et Annie Girardot ne cache pas ses larmes de joie et d'émotion d'être enfin récompensée par la grande famille du cinéma français. "Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français", déclare-t-elle au moment de recevoir la récompense, "mais à moi, le cinéma français a manqué follement, éperdument, douloureusement. Et votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte".

Annie Girardot est récompensée une dernière fois du César de la meilleure actrice dans un second rôle pour La Pianiste, en 2002. Elle décède le 28 février 2011, à 79 ans, des suites de la maladie d'Alzheimer. Sa fille avait déclaré, l'année précédant son décès, qu'elle ne se souvenait plus d'avoir été actrice.