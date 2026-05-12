Non, Peter Jackson n'a pas seulement réalisé le Seigneur des Anneaux : il a aussi signé ce film d'aventures spectaculaire

Le réalisateur Peter Jackson, connu pour son adaptation du "Seigneur des Anneaux", reçoit une Palme d'or honneur au Festival de Cannes 2026.

C'est la consécration pour Peter Jackson : le réalisateur néo-zélandais reçoit le 12 mai 2026 une Palme d'or d'honneur. Le Festival de Cannes vient le récompenser pour l'ensemble de sa carrière, saluant dans son communiqué de presse "un immense conteur", "un artiste imprévisible" et "un réalisateur à la créativité débordante qui a offert au genre de l'heroic fantasy ses lettres de noblesse".

Peter Jackson est particulièrement connu pour son adaptation du Seigneur des Anneaux. De 2001 à 2003, sortent les trois films de la franchise adaptée de Tolkien, qui ont réalisé l'exploit d'être adoubés tant par les fans que par les néophytes. Aujourd'hui encore, il s'agit de l'une des sagas les plus réussies du septième art. Si le cinéaste s'est de nouveau aventuré en Terre du Milieu avec Le Hobbit, son oeuvre ne se résume pas uniquement à ses adaptations de Tolkien.

En 2005, le cinéaste prolifique signe un autre film d'aventures spectaculaire et très apprécié. Le pari était pourtant osé, puisqu'il s'agissait d'un remake de l'un des films fondateurs d'Hollywood : King Kong de Merian C. Coop er et Ernest B. Schoedsack, sorti en 1933. Celui-ci a donné l'une des images les plus iconiques du septième art : celle où le gorille géant esquive les attaques d'avion en se perchant en haut de l'Empire State Building.

La version de Peter Jackson de King Kong a mis vingt ans à voir le jour, puisque le cinéaste avait été approché par Universal Pictures dès 1995. Le projet a toutefois été retardé en raison de la gestation du Seigneur des Anneaux et du fait que d'autres films mettant en scène des singes et des monstres géants étaient en production. Il faudra attendre 2005 donc pour découvrir ce film d'aventures haletant et très réussi.

L'intrigue se déroule en 1933, alors qu'un cinéaste sans scrupule (joué par Jack Black) persuade l'équipe de son prochain film de se rendre sur l'île mystérieuse du Crâne pour le tournage. Mais les lieux sont très dangereux, occupés par diverses créatures préhistoriques, et notamment un gorille géant légendaire, nommé Kong. Au casting, on retrouve aussi Adrien Brody, Naomi Watts ou encore Jamie Bell et Andy Serkis (qui incarne Kong).

Le King Kong de Peter Jackson est un excellent film d'aventures, spectaculaire et techniquement réussi pour les amateurs du genre. Les critiques ont été très élogieuses à sa sortie, malgré sa durée de 3 heures. Il a rapporté plus de 556 millions de dollars au box office, ce qui en fait le cinquième plus grand succès de l'année. Le long-métrage a ensuite remporté trois Oscars, preuve de sa réussite populaire et de son appréciation au sein de l'industrie.

Nous vous recommandons donc de découvrir la version de King Kong par Peter Jackson si vous ne connaissez que le Seigneur des Anneaux. Le film est disponible en streaming sur la plateforme Disney+, HBO Max et Prime Video.