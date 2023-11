S'il y a un seul film à voir cette semaine en streaming, c'est cette romance qui défie la science

Quel film regarde-t-on cette semaine en streaming ? Ne passez pas à côté de cette romance inattendue qui défie les calculs des machines.

Et si nos relations amoureuses étaient prédestinées par la science ? C'est le postulat de départ que pose le film à ne pas louper en streaming cette semaine. Et si vous avez aimés Black Mirror, ce long-métrage d'Apple qui dure 1h53 devrait certainement vous intéresser.

Depuis le vendredi 3 novembre, il est possible de voir Fingernails, réalisé par le cinéaste grec Christos Nikou. Dans ce film romantique sur fond de science-fiction, on suit le couple formé par Anna et Ryan, jugés parfaitement compatibles par une nouvelle technologie scientifique. Si sur le papier, tout semble les réunir, Anna a des doutes.

Elle rejoint alors, en secret, cet institut qui teste l'amour et la compatibilité de chacun. Là, elle y rencontre Amir, et toutes ses certitudes se retrouvent chamboulées.

Un trio de stars montantes

Au casting de Fingernails, ce sont trois acteurs montants du cinéma indépendant et de la télévision que l'on retrouve. D'abord l'actrice Jessie Buckley qui s'est imposée dernièrement dans The Lost Daughter, Men ou encore Women Talking, après avoir été révélée en 2016 dans Guerre et Paix.

Elle est au coeur du triangle amoureux composé de Riz Ahmed, nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Sound of Metal et Jeremy Allen White, qui fait sensation depuis 2022 dans la série The Bear.

Des critiques françaises conquises

En France, la presse s'est montrée conquise par cette dystopie romantique. "Réflexion conceptuelle dans l'esprit de Bienvenue à Gattaca, le film s'accapare furtivement le genre de science-fiction pour mieux interroger notre époque" et "la pression sociale" des trentenaires, note Première. Pour le magazine spécialisé Cinémateaser, Fingernails est "splendide et élégant", "sans effort ni frime", quand Allociné salue "l'alchimie" entre ses acteurs.

Fingernails est un film à voir sur Apple TV+. Pour y avoir accès, il suffit de souscrire à un abonnement pour 9,99 euros par mois (après sept jours d'essais gratuits), ou d'être client de Canal+, qui propose, avec MyCanal, tout le contenu du géant informatique dans ses offres.