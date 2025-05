"J'avais un peu peur, mais..." : les doubleurs français de Lilo & Stitch se confient sur le live-action

Après avoir joué dans le film d'animation, les doubleurs Emmanuel Garijo et Camille Donda rempilent pour le live action "Lilo & Stitch". Entretien.

La mode des remakes ne va pas connaître de pause cet été. Après le fiasco de Blanche-Neige, un nouveau film d'animation Disney est ressuscité en prises de vues réelles ce mercredi 21 mai 2025 : Lilo & Stitch. L'intrigue est bien évidemment la même (à quelques détails près), tout comme l'équipe créative. En version française du moins : Emmanuel Garijo rempile dans les rôles de Stitch et David, 23 ans après les avoir doublés dans la version animé. Et il n'est pas le seul, puisque le personnage de Nani en VF est incarné par Camille Donda, qui avait déjà prêté sa voix à Lilo dans le dessin animé !

Nous avons pu nous entretenir avec eux lors d'un cours entretien avant la sortie du remake de Lilo & Stitch pour discuter des différences entre les deux versions, que ça soit d'un point de vue scénaristique qu'au niveau de leur travail de doubleurs. Et autant dire que ce retour s'est fait avec beaucoup d'enthousiasme pour les deux acteurs : "C'est magique", souligne Emmanuel Garijo (David et Stitch en VF). "Il y a eu zéro hésitation, et quand j'ai appris que Camille revenait pour incarner Nani... C'était génial, c'est unique je pense".

© Photo courtesy of Disney. © 2025 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.

Malgré l'enthousiasme, les deux acteurs concèdent qu'ils ont eu une certain appréhension à l'idée de "passer de l'animation au live. "On se demandait quand même ce que ça allait donner", admet Emmanuel Garijo. "J'avais un peu peur, mais en fait... non ! C'est génial et magique à la fois". Pour Camille Donda, "sentimentalement, la première version est plus profonde pour nous. Mais les deux sont vraiment super, il y a plein de moment hyper touchant, j'ai passé la moitié du film avec les larmes aux yeux".

En revanche, les différences se sont jouées sur les techniques de doublage : "On a plus de liberté en animé", juge Camille Donda. "Ce ne sont pas de vrais personnages, donc on peut faire des choses un peu barrées qui passeraient moins sur du live. C'est un exercice différent, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir travaillé sur du live et de l'anime sur un même projet".

L'actrice, qui a incarné Lilo dans son enfance et incarne désormais sa grande soeur, n'a d'ailleurs eu aucun mal à changer de personnage : "Je connaissais déjà Nani du premier. C'est un dessin animé qui est resté ancré, donc c'était un peu une évidence, et ça s'est fait naturellement". De plus, la jeune actrice qui incarne Lilo dans la version en prise de vue réelle est "la fille de [sa] meilleure amie" : "Je lui ai donné quelques conseils, mais elle connaissait le dessin animé par cœur, donc j'étais là juste pour l'accompagner."

De son côté, Emmanuel Garijo avoue préférer jouer Stitch à David, surtout en live action, "car c'est [un personnage] complètement fou et le champ des possibles est incroyable". "Depuis la sortie du dessin animé, j'ai des loulous, donc on me demande tout le temps de faire la voix de Stitch". Et la sortie du remake, le 21 mai 2025, ne va pas mettre fin au phénomène Lilo & Stitch, bien au contraire !