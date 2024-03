La France n'en voulait pas, mais ce film tricolore est quand même salué par les Oscars et pourrait être récompensé

Snobé par la commission qui sélectionne le film représentant la France aux Oscars, ce long-métrage est tout de même candidat dans plusieurs catégories - et pourrait remporter des prix.

C'est l'histoire d'une revanche. Un film français qui n'a pas été sélectionné pour représenter la France pour l'Oscar du meilleur film étranger 2024 a pourtant été nommé à de multiples reprises pour la cérémonie qui va se tenir à Los Angeles en mars. Après les Golden Globe, Anatomie d'une chute continue en effet sa tournée américaine en se positionnant comme un candidat sérieux pour les célèbre prix hollywoodiens. L'Académie des Oscars a révélé ses nominations ce mardi 23 janvier 2024. Et le film réalisé par Justine Triet a été nommé cinq fois dans des catégories prestigieuses : Oscar du Meilleur film, de la Meilleure réalisation, de la meilleure actrice (pour Sandra Hüller), du meilleur scénario original et du meilleur montage.

Et il est est tout à fait possible d'imaginer qu'Anatomie d'une chute reparte avec une statuette. Avant l'annonce des nominations aux Oscars, la réalisation de Justine Triet avait déjà obtenu plusieurs distinctions. Saluée d'une Palme d'or au dernier Festival de Cannes, le film qui revient sur le procès d'une écrivaine accusée d'avoir tué son mari est également reparti avec le Golden Globe du Meilleur film étranger et celui du Meilleur scénario original, au début du mois. Il a également été lauréat d'un Critic's Choice Award dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère.

On aurait donc pu imaginer facilement qu'Anatomie d'une chute soit sélectionné pour l'Oscar du meilleur film étranger. Mais ce ne sera pas le cas : c'est en effet une commission qui désigne le candidat de la France aux Oscars et elle a choisi La passion de Dodin Bouffant cette année. Ce choix a été effectué par des professionnels du milieu du cinéma, à savoir les exportatrices Sabine Chemaly et Tanja Meissner, les producteurs Patrick Wachsberger et Charles Gillibert, les réalisateurs et réalisatrices Olivier Assayas et Mounia Meddour et le compositeur Alexandre Desplat. L'éviction d'Anatomie d'une chute au profit de La passion de Dodin Bouffant, lauréat du prix de la mise en scène à Cannes, en a interrogé plus d'un. Selon des informations de Variety, le vote final était serré (4-3 en faveur de La passion de Dodin Bouffant), et un second vote a été refusé à l'un des membres de la commission qui avait finalement changé d'avis.

Les raisons de cette décision ne sont pas connues. Mais le film de Justine Triet avait provoqué une polémique juste après avoir reçu la Palme d'or au Festival de Cannes. Dans son discours, la réalisatrice avait accusé le gouvernement de vouloir "casser l'exception culturelle" et lui reprochait d'avoir "nié de façon choquante" le mouvement contre la réforme des retraites en 2023. Interrogé par TF1 sur l'éviction d'Anatomie d'une chute, le CNC a rappelé que "la commission pour désigner le candidat de la France aux Oscars désigne son choix en toute indépendance". De son côté, le producteur du film de Justine Triet a dit ne "pas croire à une intervention politique". Depuis, le film a remporté 6 Césars, dont celui du Meilleur film, de la Meilleure réalisation et de la Meilleure actrice.