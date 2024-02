Ce réalisateur est l'auteur de grands chefs-d'oeuvre du cinéma, vous pouvez en rattraper plusieurs gratuitement

L'un des grands auteurs du cinéma américain est mis à l'honneur en ce moment. Vous pouvez rattraper plusieurs de ses chefs-d'oeuvre en streaming, et sans payer !

Il n'est jamais trop tard pour découvrir d'immenses classiques du cinéma mondial, devenus cultes pour des générations de spectateurs et de cinéphiles. En ce moment, il est possible de se replonger dans la filmographie d'un réalisateur précurseur qui a totalement redéfini le genre du thriller. Et ce, gratuitement.

Alfred Hitchcock, maître du polar et du film policier, est mis à l'honneur sur France Télévision. Pour l'occasion, il est possible de découvrir chaque semaine un nouveau film sur la plateforme de streaming gratuite du groupe public. Au total, ce sont 12 films qui sont à découvrir sans payer un centime sur france.tv.

Dans le détail, il est possible de voir à la fois des classiques incontournables et certaines de ses œuvres un peu moins connues du grand public : L'homme qui en savait trop (depuis le 5 janvier), La cinquième colonne (depuis le 12 janvier), La corde (depuis le 19 janvier), L'étau (depuis le 26 janvier), Sueurs froide (depuis le 2 février), L'ombre d'un doute (depuis le 9 février), Frenzy (le 16 février), Le rideau déchiré (le 23 février), Fenêtre sur cour (le 1er mars), Pas de printemps pour Marnie (le 8 mars), Complot de famille (le 15 mars) et Mais... qui a tué Harry ? (le 22 mars).

Attention cependant, certains de ces films ont des limites d'âges et ne doivent pas être vus avec de jeunes enfants. C'est le cas de Frenzy, déconseillé aux moins de 12 ans, et Le rideau déchiré, Pas de printemps pour Marnie et Complot de famille, déconseillés au moins de 10 ans.

Né en 1899 et décédé en 1980, Alfred Hitchcock est un réalisateur britannico-américain considéré comme l'un des plus grands cinéastes hollywoodien de son temps. Au total, il a mis en scène une cinquantaine de longs-métrages en 60 ans de carrière. Beaucoup sont devenus des incontournables du septième art anglophone et mondial, à l'instar de Sueurs froides, La mort aux trousses, Psychose, Rebecca, Les Oiseaux ou Fenêtre sur cour.

Alfred Hitchcock était surnommé "le maître du suspense", et pour cause : il s'est spécialisé dans les films policiers et les polars, créant de nombreuses techniques devenues inhérentes au genre du thriller, et notamment l'usage de la tension à des fins de suspense. Par exemple dans La corde, disponible sur france.tv, Alfred Hitchcock use de techniques et astuces inédites (pour l'époque) pour donner l'impression que son film est fait intégralement en un plan séquence.

Pour voir ses films, il suffit de s'inscrire, sans souscrire à aucun abonnement, à la plateforme france.tv. Le visionnage est ensuite totalement gratuit, en échange de quelques pubs au lancement.