Le fils d'un grand acteur anglais fait sensation dans la dernière série du moment - c'est le portrait craché de son père

La ressemblance de cet acteur avec son célèbre père est frappante. Et il file lui aussi vers le succès dans une nouvelle série à voir en streaming.

Les chiens ne font pas des chats et le monde du cinéma nous le prouve régulièrement. Il n'est pas rare de voir les progénitures de figures du septième art se lancer à leur tour devant les caméras, avec plus ou moins de succès. Depuis le 26 janvier, les sériephiles peuvent découvrir le fils d'un acteur anglais bien connu au casting de la dernière série blockbuster du moment.

Rafferty Law est en effet l'un des (nombreux) comédiens au casting de Masters of the Air, série de Steven Spielberg et Tom Hanks sur l'armée de l'air américaine pendant la Seconde guerre mondiale. Le fils de Jude Law y incarne le sergent Ken Lemmons et devrait, grâce à ce programme, connaître un tournant dans sa carrière de mannequin pour se tourner davantage vers la comédie.

Né en 1996, Rafferty Law, surnommé "Raff Law", est le fils aîné de Jude Law (Le talentueux Mr Ripley, The Holiday, Closer...) et Sadie Frost (Dracula). Le couple d'acteurs s'est marié en 1997, après cinq ans de relation. Ils ont eu trois enfants ensemble : Rafferty donc, Iris Law, mannequin et actrice, et Rudy Indiana Otis Law.

Le fils aîné de Jude Law s'est fait connaître à la fois dans le milieu de la musique et du mannequinat depuis 2014. Sensation des podiums, Rafferty Law a bifurqué ces dernières années pour embrasser une carrière d'acteur, comme son père, dont il est le portrait craché. Il est d'abord apparu face à Michael Caine et Rita Ora dans le film Twist, remake moderne du classique de Charles Dickens, sorti en 2021, avant de rejoindre le casting de Masters of the Air.

Rafferty Law est l'aîné d'une fratrie de sept enfants. Son père et sa mère divorcent cependant en 2003. Par la suite, Jude Law a eu d'autres progénitures, issues de différentes relations : Sophia (avec le mannequin Samantha Burke), Ada (avec Catherine Harding) et deux autres enfants dont les noms ne sont pas encore connus, avec sa dernière épouse, Philippa Coan.

Vous pouvez actuellement découvrir le talent d'acteur de Rafferty Law, et vous amuser aux jeux des sept différences avec son père, dans la série Masters of the Air. Elle est actuellement diffusée chaque vendredi, à raison d'un épisode par semaine, sur Apple TV+. Les abonnés de la plateforme de streaming de Canal+ peuvent également y avoir accès.