"Ça rend les choses moins gênantes..." : comment Timothée Chalamet a géré les scènes intimes avec Zendaya dans "Dune 2"

Amis dans la vie, Timothée Chalamet et Zendaya incarnent un couple dans "Dune : partie 2", au cinéma le 28 février. En conférence de presse, l'acteur s'est confié sur le tournage des scènes d'amour.

C'est le film le plus attendu au cinéma en ce début d'année 2024. Les spectateurs habitués des salles obscures vont pouvoir découvrir Dune : partie 2, suite du blockbuster réalisé par Denis Villeneuve, sur grand écran à la fin du mois. Dans ce deuxième opus, Paul Atréides (Timothée Chalamet) poursuit son parcours sur Arrakis. Déterminé à se venger après l'assassinat de son père par la maison Harkonnen, il entreprend de se faire adopter par le peuple natif de la planète, les Fremen, et d'apprendre leurs coutumes. Il fait surtout la connaissance de Chani (Zendaya), une Fremen dont il tombera amoureux. Mais les ambitions de Paul vont mettre à mal cette idylle naissante.

Véritables coqueluches d'Hollywood, Timothée Chalamet et Zendaya avaient à cœur de rendre naturelle la relation amoureuse entre leurs deux personnages. En conférence de presse lors de son passage à Paris avant la sortie du film, Timothée Chalamet s'est épanché sur le tournage de scènes intimes avec l'interprète de Chani : "On est amis dans la vraie vie, cela a rendu les choses plus faciles sur le tournage. On nous demande souvent comment c'était de tourner des scènes intimes, mais quand vous êtes amis avec la personne avec qui vous le faites, ça rend les choses moins gênantes".

Le compagnon de Kylie Jenner admettait tout de même qu'embrasser Zendaya était "étrange" au micro d'Entertainment Weekly, une semaine auparavant : "Cela reste très bizarre parce qu'on est très proches, d'un point de vue très platonique... C'est vraiment la partie la plus bizarre de ce métier. Mais au regard de ce qui se passe dans le film, du point de vue de l'intrigue et des personnages, ça reste naturel."

Les lecteurs de Frank Herbert le savent, la relation amoureuse complexe de Chani et Paul Atréides est au cœur de l'intrigue de Dune : partie 2. Et il y avait un vrai enjeu à rendre justice à ces personnages et leur romance : "Denis [Villeneuve, le réalisateur, ndlr] voulait vraiment que l'on montre que la relation entre Paul et Chani était méritée, complète Thimothée Chalamet, en conférence de presse à Paris. Ce n'est pas juste une histoire d'amour entre deux jeunes gens qui auraient décidé de s'engager l'un envers l'autre sans raison et sans sacrifice. Chani a beaucoup d'exigences envers Paul, et je pense que mon personnage est prêt à relever le défi, et il est reconnaissant d'avoir trouvé quelqu'un parmi les Fremen qui le voit tel qu'il est et tel qu'il veut être, ce qu'il voit quand il regarde à travers le miroir, et pas un prophète".

Pour suivre cette romance compliquée sur grand écran, il faudra toutefois attendre la sortie au cinéma de Dune : partie 2, le 28 février 2024 en France.