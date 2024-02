Au programme TV : Belmondo a refusé le César pour l'un des meilleurs rôles de sa carrière

Il est possible de découvrir à la télévision l'un des meilleurs rôles de la carrière de Jean-Paul Belmondo. Il lui a même valu un César... qu'il n'est jamais venu chercher.

Peu d'acteurs français sont autant appréciés que ne l'était Jean-Paul Belmondo. Le comédien, décédé le 6 septembre 2021, s'est illustré comme l'une des grandes figures du cinéma français, autant dans des films populaires que dans des œuvres du cinéma d'auteur. Peur sur la ville, L'As des As, Le Magnifique, Le Professionnel, Un Singe en hiver, L'homme de Rio ou encore Pierrot le fou... Chacun a sa préférence et "son" Belmondo. Mais ce ne sont pas ces films qui ont permis à Jean-Paul Belmondo de remporter la récompense ultime du cinéma français, le César du meilleur acteur. C'est bien sa prestation bouleversante dans Itinéraire d'un enfant gâté, diffusé ce lundi soir sur Arte, qui lui a permis d'atteindre les sommets.

Sorti en 1988, Itinéraire d'un enfant gâté est un film de Claude Lelouch. Dans ce succès commercial et critique, Belmondo incarne Sam Lion, une personnalité flamboyante et trouble qui se lasse de sa vie de chef d'entreprise et décide de disparaître. Tous ses proches sont persuadés qu'il est mort. Mais il est retrouvé par l'un de ses ancien employé en Afrique. Au casting, Bebel fait face à Richard Anconina ou encore Lio. On retrouve également son fils, Paul Belmondo, qui incarne la version plus jeune de son personnage.

Avec Itinéraire d'un enfant gâté, Belmondo renoue avec le succès commercial après l'échec du film Le Solitaire l'année précédente. Le film génère 3,25 millions d'entrées à travers la France. En interprétant ce rôle de composition à des années-lumières de ses rôles habituels de gros bras, Jean-Paul Belmondo remporte, l'année suivant sa sortie, son premier (et seul) César, dans la catégorie Meilleur acteur.

Véritable consécration, Jean-Paul Belmondo refuse toutefois de venir récupérer le prix. Car, dès l'annonce de sa nomination, le comédien avait fait savoir qu'il n'était pas intéressé par une telle récompense. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer : d'abord, "Bebel" a toujours estimé que c'était le public, et pas l'Académie, qui décidait de la qualité d'un film. Ensuite, l'acteur n'aurait pas pardonné au sculpteur César, qui a inspiré la célèbre statuette, d'avoir critiqué le travail de son père, le sculpteur et médailleur Paul Belmondo. La brouille est toutefois enterrée en 2017, lorsqu'il reçoit un hommage de l'Académie pour l'ensemble de sa carrière.

Itinéraire d'un enfant gâté est diffusé sur Arte, canal 7 de la TNT, ce lundi 19 février 2024. Il faut attendre 20h55 pour découvrir la performance d'acteur de Jean-Paul Belmondo dans ce film.