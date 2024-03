C'était un défi totalement fou : ce monument de la science-fiction a pourtant mis tout le monde d'accord

Ce film adaptant une oeuvre culte de la SF est diffusé à la télévision cette semaine. Alors que tout le monde jugeait le défi impossible, c'est devenu un classique du genre en seulement quelques années.

C'est un sacré geste de cinéma qu'il est possible de découvrir à la télévision cette semaine. Jugé comme un immense défi cinématographique, le contrat est néanmoins rempli avec ce blockbuster de science-fiction spectaculaire devenu instantanément culte, en adaptant un classique de la littérature du genre. Rendez-vous ce dimanche 3 mars pour (re)voir la première partie de Dune à la télévision.

Réalisé par Denis Villeneuve (Premier Contact, Blade Runner 2049), cette nouvelle adaptation du roman jugé pourtant inadaptable de Frank Herbert est sortie au cinéma en 2021. Comme les lecteurs de ce monument de la science-fiction le savent, ce film suit les aventures de Paul Atréides, envoyé avec sa famille sur la planète désertique Arrakis afin d'en exploiter sa ressource la plus importante de la galaxie : l'épice. Mais la famille Harkonnen ne voit pas cette arrivée d'un bon œil et un conflit débute pour prendre le pouvoir dans ce territoire hostile.

Au casting, ce sont les derniers visages incontournables d'Hollywood qui sont réunis : Timothée Chalamet incarne le protagoniste principal face à Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgaard, Jason Momoa ou encore Josh Brolin et Dave Bautista. Dans le second volet actuellement en salles, ils sont rejoints par Austin Butler, Florence Pugh ou encore Javier Bardem.

Ce n'est pas la première fois que le cinéma tente d'adapter Dune au cinéma, mais aucune tentative n'avait jusqu'ici trouvé grâce aux yeux de la critique et du public, si bien que le roman de Frank Herbert a longtemps été jugé non transposable sur grand écran. Une version réalisée par David Lynch est notamment sortie en 1984 mais a été largement décriée par la critique. De son côté, Alejandro Jodorowsky n'a jamais réussi à aller au bout de son projet d'adapter le parcours de Paul Atréides, mais sa tentative a donné lieu à un documentaire sorti en 2013.

Rien à voir avec le blockbuster de Denis Villeneuve qui a, lui, conquis la presse et le public : spectaculaire et monumental, le long-métrage de science-fiction récolte la note de 4/5 de la presse sur Allociné et 4,2/5 de la part des spectateurs. Au box-office, ils sont plus de 3 millions en France à se déplacer dans les salles de cinéma, tandis que les recettes s'élèvent à plus de 401,8 millions de dollars à travers le monde.

Dune, première partie est diffusé à la télévision ce dimanche 3 mars 2024. C'est sur TF1 qu'il faut se rendre pour voir le film de Denis Villeneuve, à partir de 21h10. Et si ce n'est pas déjà fait, il est également possible de découvrir sa suite, sortie au cinéma depuis le 28 février 2024.