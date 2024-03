Ce film italien a connu un succès phénoménal en 2023, il est enfin visible en France

Cette comédie dramatique sur les violences conjugales a été le plus gros succès du box-office italien en 2023. Il est enfin sorti dans les salles de cinéma françaises.

C'est l'histoire d'une déflagration cinématographique et sociétale. Ce long-métrage qui traite d'un sujet lourd, primé à trois reprises en festival, est devenu le plus gros succès de l'année 2023 en Italie et a battu de nombreux records. Il est enfin sortie dans les salles de cinéma françaises. Il reste encore demain, intitulé C'è ancora domani en version originale, est un film de Paola Cortellesi (également scénariste et actrice principale), sorti dans les salles obscures transalpines le 18 octobre 2023.

Totalement en noir et blanc, ce long-métrage suit l'histoire de Delia, une mère au foyer victime de violences conjugales dans le Rome de l'après-guerre, dans la seconde moitié des années 1940. Alors que Delia trouve du réconfort dans les fiançailles imminentes de sa fille aînée, une lettre mystérieuse va venir tout bouleverser et pousser l'héroïne à songer à un meilleur avenir pour elle et pour les autres femmes.

En Italie, cette comédie dramatique sur les violences conjugales a été le gros succès de l'année 2023. Il est devenu le neuvième film le plus vu de l'histoire du pays et le cinquième parmi les films produits au niveau national de tous les temps, avec plus de 5,4 millions de billets vendus et 36,6 millions d'euros engrangés. Il avait fait même mieux, en Italie, que Barbie et Oppenheimer les deux mastodontes hollywoodiens de l'année. C'est dire l'ampleur du phénomène.

Au-delà de son succès inattendu, Il reste encore demain a réussi à remettre le débat sur les violences conjugales sur la table, dans un pays conservateur mené par le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni. Malheureusement, le féminicide de Giulia Cecchettin, survenu deux semaines après la sortie du film en Italie, a ravivé l'intérêt autour de ce long-métrage. Retrouvée morte dans un ravin le 18 novembre 2023, cette étudiante de 22 ans aurait été kidnappée et tuée de 26 coups de couteau par son ex-compagnon.

Ce 102e féminicide de l'année en Italie a provoqué de nombreux rassemblements dans le pays. Dans une interview du Monde, la cinéaste interpelle : "Notre pays compte un féminicide toutes les 72 heures en moyenne : nous n'en pouvons plus !" Dans ce contexte, Il reste encore demain a ranimé un débat sensible dans le pays et a même été projeté au Sénat, tandis que la réalisatrice appelle à une véritable politique de prévention pour prévenir les violences conjugales. Il est désormais possible de découvrir ce film italien phénomène en France, puisqu'il est sorti dans nos salles le 13 mars 2024.