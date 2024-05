En 6 heures, cette mini-série Netflix avec Benedict Cumberbatch va bouleverser les abonnés

Cette nouvelle série Netflix, portée par l'acteur Benedict Cumberbatch, se regarde en quelques heures seulement et pourrait faire couler beaucoup de larmes.

Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine sur Netflix ? Parmi les nouveautés à découvrir prochainement sur la plateforme de streaming, cette mini-série en seulement six épisodes devrait susciter la curiosité des abonnés et peut-être même leur faire couler quelques larmes, puisque cette série sur le deuil et la perte suit un père détruit par la disparition de son enfant. Quoi qu'il en soit, l'interprète principal, particulièrement apprécié du public, promet de livrer une nouvelle prestation bouleversante.

Après Sherlock, l'acteur britannique Benedict Cumberbatch (Doctor Strange dans l'univers Marvel) revient au format sériel pour une nouvelle fiction dramatique. Dans Eric, il incarne Vincent, un marionnettiste d'une émission pour enfant très populaire à New York. Mais ce père de famille n'arrive surtout pas à se remettre de la disparition de son fils, Edgar, âgé de neuf ans. Rongé par la culpabilité et le dégoût, il s'accroche à une marionnette nommée Eric, dessinée par son petit garçon. Mais à mesure que Vincent s'attache à cette marionnette fictive, il s'éloigne de sa famille, de ses collègues et des enquêteurs qui tentent de l'aider dans sa recherche, et menace de sombrer dans la folie.

© Ludovic Robert/Netflix

Dans ce thriller dramatique qui s'annonce déjà bouleversant sur le papier, Benedict Cumberbatch, acteur salué pour ses différentes prestations à travers les années et surtout pour son incarnation du détective de Baker Street dans l'adaptation de la BBC, promet une nouvelle fois de faire parler de lui. Face à lui, la série créée par la showrunneuse britannique à succès Abi Morgan (à qui l'on doit notamment Split, The Hour) réunit des acteurs moins connus en France, à savoir McKinley Belcher III (Mercy Street), Dan Fogler (Les Animaux fantastiques) Gaby Hoffman (Nos âmes d'enfants) ou encore Phoebe Nicholls (Starfish).

Composée de seulement six épisodes d'une durée chacun d'une heure environ, Eric peut se binge-watcher très rapidement en seulement un week-end si vous le souhaitez, ou en prenant davantage son temps pour digérer l'intrigue et la prestation du comédien. Il suffit simplement d'avoir un abonnement à Netflix pour pouvoir la découvrir. Cette série dramatique est disponible sur la plateforme de streaming à compter du 30 mai 2024.