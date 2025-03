C'est l'un des films que l'on attend le plus en 2025 : voici un premier aperçu de la nouvelle adaptation de Stephen King

Une nouvelle adaptation de Stephen King sort au cinéma cette année. Avec des avis déjà positifs, il s'annonce comme l'un des films majeurs de 2025.

Elle a remporté le Prix du Public lors du dernier festival de cinéma de Toronto. Une nouvelle adaptation d'une oeuvre de Stephen King va sortir au cinéma cette année. Très attendu, le film a enfin dévoilé un premier teaser mystérieux et a déjà été globalement salué par la critique qui a pu le découvrir, comme "une dévastatrice confrontation à l'oubli", "tout simplement époustouflant", "sincère et splendide", "aussi doux qu'effrayant"...

Avec ces premiers avis, The Life of Chuck figure dans la liste des films qu'on attend le plus cette année. Ce long-métrage, qui adapte un roman court du maître de l'horreur, publiée en 2020, suit la vie d'un homme ordinaire, Charles Krantz, dit "Chuck", à trois moments de sa vie. Avec une particularité dans l'oeuvre littéraire : on débute au moment de sa mort, pour revenir jusqu'à son enfance. Les fans de l'auteur le reconnaîtront, cela se rapproche davantage d'une oeuvre comme Les évadés que de Shining ou Ça.

© Nour Films

Si The life of Chuck donne particulièrement envie, c'est surtout grâce à toutes les personnes impliquées dans le projet. D'abord Stephen King, dont le succès n'est plus à prouver puisqu'il est capable de passionner le spectateur avec des clowns tueurs, mais aussi avec des intrigues plus réalistes.

A la réalisation, on retrouve Mike Flanagan. Ce nom vous dit peut-être quelque chose : il s'agit du créateur de l'une des meilleures séries de Netflix, The Haunting of Hill House, mais aussi de The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass ou La chute de la Maison Usher. Le cinéaste s'est déjà immiscé dans l'univers de Stephen King en adaptant Jessie, mais aussi la suite de Shining, Doctor Sleep. Contrairement au classique de Stanley Kubrick, ce sequel porté par Ewan McGregor avait reçu les louanges de l'auteur du roman. Il s'éloigne ici de ses obsessions horrifiques pour proposer un récit qui se révèle, d'après les premières images, bien plus intimiste et réaliste.

Autour de lui, Mike Flanagan a réuni des acteurs habitués de ses différents films et séries, mais aussi des petits nouveaux. L'acteur Tom Hiddleston, qui a marqué les esprits en incarnant Loki dans l'univers cinématographique Marvel, incarne le rôle-titre. Il est rejoint par Karen Gillan (Les Gardiens de la Galaxie), Mark Hamill (Star Wars), Chiwetel Ejiofor (Twelve Years a Slave), Jacob Tremblay (Room) ou encore son épouse, Kate Siegel (The Haunting of Hill House). Les premières images, qui laissent présager un conte étrange, sont à découvrir ci-dessous.

"The Life of Chuck - Teaser VOSTFR"

Contrairement aux séries de Mike Flanagan, c'est sur grand écran que l'on pourra voir ce nouveau film du cinéaste. Il faudra encore patienter quelques mois avant de pouvoir découvrir The Life of Chuck au cinéma. Le long-métrage sortira dans les salles obscures le 11 juin 2025 en France.