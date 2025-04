Cette série géniale détrône les Bridgerton et entre dans le top 10 des plus populaires sur Netflix de tous les temps

En trois semaines, cette mini-série a détrôné la saison 2 des Bridgerton et devient la 9e série la plus regardée de tous les temps sur Netflix.

La seconde saison de La chronique des Bridgerton fermait depuis plusieurs années le top 10 des séries anglophones les plus regardées de tous les temps sur Netflix. Mais ça, c'était avant le carton phénoménal d'une série britannique. Celle-ci s'est hissée, trois semaines seulement après sa sortie, en 9e place des séries les plus populaires de l'histoire de la plateforme de streaming, avec 96,7 millions de vues. Elle a viré la romance de Kate et Anthony du classement (93,8 millions) et a devancé la saison 3 de Stranger Things, désormais à la 10e place.

L'entrée de ce programme dans le top 10 n'est d'ailleurs pas étonnante. D'abord, parce qu'il n'est composé que de 4 épisodes, ce qui lui permet d'être regardé rapidement et donc de cumuler beaucoup de vues. Mais surtout, parce que cette série unanimement acclamée est devenue un véritable phénomène depuis sa mise en ligne, le 13 mars dernier.

Adolescence raconte l'arrestation d'un jeune garçon de 13 ans, Jamie Miller, pour le meurtre d'une camarade de classe. Cela provoque une onde de choc dans sa famille, chez les policiers et le reste de la ville, avec une question qui obsède tout le monde : pourquoi ?

Cette série créée par Jack Thorne et Stephen Graham est l'inverse d'un "whodunnit" ("qui l'a fait" en bon français). Ce qui intéresse les créateurs du programme n'est pas tant l'auteur du meurtre que les raisons qui ont pu le pousser à commettre l'irréparable. La série part d'un phénomène de société prégnant au Royaume-Uni (les meurtres au couteau perpétrés par des jeunes hommes), et aborde des thématiques complexes : la masculinité, la violence sur les réseaux sociaux, la misogynie, mais également le fossé qui se creuse entre parents et enfants.

Les quatre épisodes d'Adolescence ont été unanimement salués par la critique. La série a surtout provoqué de nombreuses questions grâce à ses thématiques fortes, poussant le Premier ministre britannique Keir Starmer à prendre une décision importante : diffuser gratuitement la série dans les écoles secondaires du pays, pour "aider les élèves à mieux comprendre l'impact de la misogynie, les dangers de la radicalisation en ligne et l'importance de relations saines".

Mais il faudra toutefois encore un peu de temps à Adolescence pour remonter le top des dix séries anglophones les plus populaires de Netflix. Rappelons que dans cette liste, se trouvent des mastodontes, comme Mercredi (252 millions de vues), la saison 4 de Stranger Things (140,7 millions de vues), Dahmer saison 1 (115,6 millions de vues), la première et troisième saison de La chronique des Bridgerton (respectivement 113,3 et 106 millions de vues), Le jeu de la dame (112,8 millions de vues), la première saison de The Night Agent (98,2 millions de vues) ou encore Double piège (98,2 millions de vues). Mais il ne faut jamais dire jamais.