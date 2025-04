Cette série comique américaine a squatté le top de Netflix : elle a droit à une version française

Cette série comique américaine est remontée par surprise dans le top de Netflix pendant plusieurs jours en France. Elle a désormais droit à une adaptation française, mais sur une autre plateforme.

Que ça soit au cinéma ou en séries, les remakes sont légions. Si les anglophones nous piquent parfois nos concepts, comme High Potential (remake américain d'HPI) ou The Agency (adaptation us du Bureau des Légendes), nous ne sommes pas en reste de notre côté. La preuve une nouvelle fois avec la sortie de l'adaptation française d'une comédie britannique. Celle-ci a également été adaptée aux Etats-Unis, et cette version US a d'ailleurs figuré plusieurs semaines dans le top 10 français de Netflix.

Il faut dire que le concept de ce programme est déclinable dans de nombreux pays : un couple hérite sans le savoir d'un manoir hanté de plusieurs fantômes de différentes époques de l'histoire, invisibles aux vivants. Mais lorsque l'épouse vit une expérience de mort imminente, elle se retrouve capable de communiquer avec les spectres hauts-en-couleur qui habitent son domaine. S'en suit une cohabitation rocambolesque ! Vous l'aurez peut-être reconnu, cette série, c'est Ghosts.

© Tous droits réservés - ©2025 Disney - TF1. Tous droits réservés. Crédit Photos : © NICOLAS ROUCOU / DISNEY-TF1-BBC STUDIOS France

Concept inventé par les Anglais, la série a été déclinée aux Etats-Unis donc (la première saison de Ghost : Fantômes à la maison est disponible sur Netflix), mais aussi en Allemagne, tandis que des versions grecque et australienne sont en préparation. Il faut dire qu'il y a de quoi s'amuser, puisque les fantômes reflètent l'histoire du pays où se déroule l'intrigue (un viking et un sioux pour la version américaine, un légionnaire romain dans la version allemande...)

Cette semaine, au tour de la France de proposer sa version avec Ghosts : Fantômes en héritage. Camille Chamoux et Hafid F. Benamar incarnent le couple de vivants. Parmi les fantômes, on retrouve Natacha Lindinger en comtesse, Fred Testot en homme politique, Tiphaine Daviot en paysanne du Moyen-Âge, François Vincentelli en commandant, Bruno Sanchez en chef scout, Paul Scarfoglio en poète, Monsieur Pouple en homme préhistorique, Paul Deby en collaborateur de la Seconde Guerre mondiale et Camille Combal en chef gaulois. Eric Judor et Matthias Quiviger complètent la distribution.

Pour l'heure, six épisodes ont été produit par BBC Studios France. Ils sortent sur la plateforme de streaming Disney+ le 9 avril 2025. Ceux qui ont vu les autres versions peuvent marquer la date sur leur calendrier, et s'amuser à comparer les différences entre les adaptations !