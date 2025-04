Cette nouvelle série espagnole à voir en moins de 6 heures cartonne sur Netflix

Les abonnés de Netflix regardent massivement cette nouvelle série espagnole qui arrive en tête du top depuis sa sortie le 11 avril 2025.

Les productions espagnoles sont particulièrement populaires sur Netflix : La Casa de Papel, Berlin, Elite, La plateforme... les programmes hispaniques caracolent souvent en tête du top des programmes les plus vus du moment sur la plateforme de streaming. Selon la newsletter Netflix & Chiffres, l'Espagne est d'ailleurs le troisième pays en nombre de production du géant du visionnage en ligne, et le cinquième pays à transformer le plus régulièrement ses programmes en succès.

Pas étonnant donc que les abonnés de Netflix soient curieux de découvrir les nouvelles séries en langue espagnole. La preuve avec cette nouvelle mini-série, qui, depuis sa sortie le 11 avril, figure en première place du top 10 des séries les plus vues du moment à travers le monde, et notamment en France. Il faut dire qu'il s'agit d'un programme court qui possède de nombreux ingrédients pour passionner les abonnés : de la romance, mais aussi du crime, le tout avec un soupçon de botanique.

© Jaime Olmedo/Netflix © 2024

El Jardinero suit l'histoire d'Elmer et de sa mère dominatrice, La China Jurado. Ils dirigent tous les deux une étonnante entreprise : une jardinerie, qui cache une société clandestine de tueurs à gages. Il faut dire que depuis un accident, Elmer ne ressent plus aucune émotion : bien pratique pour tuer sans état d'âme. Jusqu'au jour où il tombe amoureux de l'une de ses prochaines victimes, Violet, institutrice en maternelle... Les abonnés de la plateforme de streaming pourront probablement l'apprécier s'ils aiment déjà les thrillers qui suivent des tueurs en séries, comme You ou Bates Motel.

Cette nouvelle mini-série en six épisodes (de moins d'une heure chacun) est écrite par Miguel Sáez Carral, à qui l'on doit déjà la série Ni una más et Les ombres du passé. Au casting, les abonnés de Netflix reconnaîtront le comédien Álvaro Rico dans le rôle principal, acteur que l'on a déjà vu par le passé dans la série Elite. Il donne la réplique à Cecilia Suárez, actrice mexicaine qui incarne La China, connue pour La casa de las flores ou la dernière version de Zorro.

El Jardinero rejoint donc la liste des séries espagnoles Netflix à suivre qui pourrait connaître un certain succès sur la plateforme de streaming. La question est donc de savoir quelle sera l'ampleur de son succès : atteindra-t-elle les sommets qu'a pu toucher La Casa de Papel ? Notons toutefois qu'il ne s'agit pas d'une série grand public, puisqu'elle est déconseillée aux moins de 16 ans. A bon entendeur.