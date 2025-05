En ce moment sur Netflix : voici les 3 séries qui valent la peine d'être vues

Si vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix en ce moment, on vous propose trois nouveautés pour occuper vos soirées.

Chaque semaine, Netflix met en ligne de nouveaux programmes que ses abonnés dévorent. De la série policière au drame étranger, en passant par des comédies américaines ou des romances, il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes perdus dans l'éventail de choix très large que la plateforme de streaming propose, nous vous avons sélectionné trois séries télévisées que l'on vous conseille de regarder. Il s'agit de programmes qui peuvent figurer dans le top 10 de Netflix en France ou à l'étranger, mais également de nouvelles sorties que l'on vous recommande ou qui ont les atouts pour susciter la curiosité du public.

1. Une série d'animation hilarante en 2h30

Parmi les programmes incontournables de la semaine, on compte la nouvelle série d'animation d'Alain Chabat. Avec Astérix et Obélix le combat des chefs, le réalisateur de Mission Cléopâtre s'attaque une nouvelle fois à l'univers inventé par Uderzo et Goscinny. Au programme : de l'humour, de nombreux jeux de mots et références, mais aussi une véritable inventivité visuelle, ainsi qu'un flashback sur l'enfance de nos deux irréductibles Gaulois préférés. La mini-série compte 5 épisodes, qui se savourent en seulement 2h30.

© 2025 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo / NETFLIX

2. Une série argentine intrigante

Depuis le 30 avril, les abonnés de Netflix peuvent découvrir une nouvelle série argentine post-apocalyptique, entre science-fiction et horreur. L'Eternaute est l'adaptation en six épisodes de la bande dessinée d'Hector Oesterheld et Francisco Solano Lopez, dans laquelle une chute de neige mystérieuse fait disparaître des millions de personnes d'un simple toucher. Des survivants se lancent dans une lutte désespérée pour s'en sortir... jusqu'à ce qu'ils découvrent que cette neige mortelle n'est qu'une première attaque d'une armée étrange qui cherche à envahir la Terre.

3. Une romance fantastique so british

Si vous préférez les romances entre vampire et sorcière, Netflix a également ce qu'il vous faut ! Le livre perdu des sortilèges : a discovery of witches est la série qui va combler les amateurs de fantasy. On y suit une sorcière, peu encline à utiliser ses pouvoirs, qui finit par renouer avec son héritage lorsqu'elle tombe sur un manuscrit ensorcelé qui menace plusieurs communautés surnaturelles, ce qui va attirer l'attention d'un vampire. Au casting, les abonnés reconnaîtront Matthew Goode (Downton Abbey, The Crown), Teresa Palmer (Warm Bodies, Numéro quatre), Alex Kingston (Doctor Who), ou Edward Bluemel (My Lady Jane, Killing Eve).

Si vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur, vous pouvez également vous tourner vers d'autres sorties de Netflix : l'ultime saison de You est en tête du top français de la plateforme, suivi de près par la série coréenne violente Héros fragile, le thriller espagnol El jardinero, la comédie américaine Les quatre saisons ou la romance aux accents de western Nouvelle vie à Ransom Canyon.