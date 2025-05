5 Oscars, une Palme d'or : l'un des films les plus plébiscités de 2024 est diffusé à la télévision cette semaine

Lauréat de nombreuses récompenses, l'un des meilleurs films de l'année 2024 est enfin visible sur le petit écran et en streaming.

Parmi le flot des sorties cinéma, streaming et télévisée qui ponctuent chaque semaine, il peut être compliqué de savoir où donner de la tête. A ce petit jeu, les cérémonies de remise de prix peuvent aider à cibler certains programmes, car jugés qualitatifs par un jury de professionnels du milieu. Alors quand un film remporte des prix à plusieurs événements, cela vaut au moins le coup d'oeil.

C'est le cas de ce long-métrage américain qui a été multi-récompensé en 2024. Lauréat d'une Palme d'or et de cinq Oscars (dont celui du Meilleur film 2025), on peut affirmer qu'il s'agit de l'un des films qu'il ne fallait pas manquer l'année passée, selon les votants de ces deux institutions. Et on vous recommande chaudement cette comédie dramatique rafraichissante, bien écrite et qui a permis de révéler au public une jeune actrice très talentueuse. Il est diffusé en streaming et à la télévision cette semaine.

© © 2024 Anora Productions, LLC

Anora est le dernier long-métrage de Sean Baker, cinéaste américain à qui l'on doit The Florida Project ou Red Rocket. Il est connu pour dresser des portraits des marginaux et des oubliés du rêve américain. Dans son dernier film, c'est Anora, une escort-girl qui est au cœur de l'intrigue. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre le fils immature d'un (très) riche oligarque russe. Il va lui ouvrir les portes d'un conte de fée qu'elle n'espérait plus, jusqu'à l'épouser sur un coup de tête. Anora est persuadée que son avenir est sauvé... jusqu'à ce que les parents du jeune garçon, furieux de cette noce éclair, s'immiscent pour le remettre sur le droit chemin.

Véritable Cendrillon moderne et réaliste (bien plus que Pretty Woman, qui reprend un postulat de départ similaire), Anora fait la peinture de deux mondes qui ne sont pas censés se croiser, jusqu'à ce que le conte de fée s'effrite dans une comédie potache totalement décomplexée, puis une critique sociale plus amère. L'actrice Mickey Madison crève l'écran et a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour sa partition.

Si vous avez raté Anora lors de sa sortie au cinéma, le 30 octobre 2024, vous pouvez le rattraper à la télévision. La comédie dramatique de Sean Baker est diffusée sur Canal+ pour l'ouverture du Festival de Cannes, mardi 13 mai à partir de 21h10. Il sera ensuite proposé sur la chaînes Canal+ Cinéma, mais aussi en streaming sur la plateforme dédiée, MyCanal.