Cette série française est reconnue dans le monde entier : même les Américains en raffolent et en ont fait leur propre version

Le monde entier nous l'envie, même les Etats-Unis : cette série française a droit à son remake américain, et il est bientôt visible.

On ne s'en rend pas toujours compte, mais beaucoup de séries qui passent à la télévision sont des remakes de versions étrangères : En thérapie est l'adaptation d'un programme israélien, Je te promets est la version française de This is us, quand Skam a d'abord connu de belles heures en Norvège. La liste est encore longue.

L'inverse est également vrai. Il arrive régulièrement que la France inspire les autres pays pour leurs productions audiovisuelles. HPI l'a prouvé dernièrement avec son remake américain, High Potential. Cette semaine, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir la version américaine d'une autre série française à succès, acclamée dans le monde entier et plébiscitée en France.

L'intrigue vous dira peut-être quelque chose : cette nouvelle série américaine suit Martian, un agent infiltré de la CIA qui a vécu sous couverture pendant de nombreuses années afin d'identifier et recruter des sources de renseignement. Lorsqu'il est finalement rappelé à Londres, il a cependant du mal à couper avec sa dernière fausse identité, surtout lorsqu'il croise le chemin d'une ancienne conquête qu'il a dû abandonner suite à une mission…

Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit d'une adaptation du Bureau des Légendes, immense succès français que l'on doit à Eric Rochant. Cette nouvelle version américaine s'intitule The Agency, et s'il s'agit effectivement d'une adaptation du programme français, ne vous attendez pas pour autant à un copier/coller : l'objectif a été d'adapter le scénario aux enjeux géopolitiques américains réels et au fonctionnement de la CIA.

La série propose au casting des visages bien connus du public : Michael Fassbender (Steve Jobs, 12 years a slave…) incarne le rôle principal, face à Jodi-Turner Smith (Queen and Slim), Jeffrey Wright (Westworld, Hunger Games…), Katherine Waterston (Les Animaux Fantastiques) et Richard Gere (Pretty Woman).

Après avoir été diffusé exclusivement aux Etats-Unis, The Agency a enfin droit à une diffusion française. C'est à partir du 22 mai, sur Canal+ (et sa plateforme de streaming MyCanal) que les abonné vont pouvoir découvrir cette nouvelle série d'espionnage. Et si vous voulez comparer avec les aventures de Malotru, Le Bureau des Légendes est également disponible sur le site de la chaîne cryptée, pour certains abonnements premiums.