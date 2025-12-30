Robert de Niro a déçu tout le monde après l'ouverture du Festival de Cannes, la presse n'est pas tendre

Temps fort du début du Festival de Cannes 2025, la masterclass de Robert de Niro animée par JR a déçu de nombreuses personnes.

Cet article a été publié initialement le 17 mai 2025. Nous le republions dans le cadre de notre Best-of de l'année dans la rubrique Cinéma.

Le Festival de Cannes est l'occasion rêvée pour les cinéphiles du monde entier d'apercevoir, souvent furtivement, des stars et artistes reconnus au niveau planétaire. Auréolé d'une Palme d'or d'honneur en 2025, Robert de Niro s'est ensuite prêté à l'exercice de la traditionnelle masterclass, le 14 mai dernier.

Une aubaine pour les fans et la presse du monde entier, l'acteur légendaire de 82 ans étant connu pour être peu loquace voire franchement lapidaire en interview. Là, Robert de Niro a accepté de revenir sur sa carrière et son expérience pendant 1h30. On ne pouvait pas rêver mieux pour tous ceux qui souhaitaient en savoir plus sur Taxi Driver, Raging Bull, Voyage au bout de l'enfer ou ses collaborations avec Tarantino, Scorsese ou Coppola. Mais l'expérience aura eu l'effet inverse, et la presse n'a pas caché sa déception à la sortie de l'entretien.

© JP PARIENTE/SIPA (publiée le 16/05/2025)

La faute ne serait pas à imputer entièrement au peu bavard Robert de Niro si l'on en croit les nombreux médias qui ont suivi l'événement, mais plutôt à l'animateur de la masterclass. Traditionnellement confié à un journaliste, l'entretien a ici été orchestré par le photographe JR, connu pour ses collages de portraits en noir et blanc sur les favelas de Rio de Janeiro ou sur la pyramide du Louvre.

Alors que la masterclass est traditionnellement censée permettre à l'invité (ici Robert de Niro) de s'exprimer sur sa carrière et partager des anecdotes sur les coulisses des films (comme ça avait été le cas l'an dernier avec Meryl Streep), il n'en a été rien. Selon les médias présents, le photographe a préféré évoquer le documentaire mystérieux sur lequel il travaille avec l'acteur, plutôt que sa carrière, malgré quelques commentaires qui n'ont pas suffi à éteindre les déceptions. Pour Le Parisien, "JR a ruiné la masterclass de Robert de Niro" : "peut-être ne lui avait-on pas expliqué que l'exercice consistait à faire parler l'invité plutôt qu'à parler de lui-même…", tente d'expliquer le quotidien national.

Même impression de gâchis chez 20 minutes : "C'est quand même bien dommage de pouvoir passer plus d'une heure avec le plus grand acteur du monde et de ne pas l'entretenir de son travail, de sa filmographie et de ses souvenirs avec d'immenses cinéastes." "Une après-midi perdue", commente de son côté Libération. Et une occasion manquée, visiblement.