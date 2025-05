En ce moment sur Netflix : voici les 3 séries qu'il faut voir

Qu'est-ce qu'on peut regarder cette semaine sur Netflix ? On fait le point sur les 3 nouveautés séries qui valent le coup d'œil sur la plateforme de streaming.

Une nouvelle semaine débute, et peut-être que vous êtes déjà en train de planifier vos visionnages des prochains jours. Si vous êtes abonné à Netflix, que vous avez terminé toutes vos séries et que vous cherchez à en découvrir une nouvelle, vous êtes au bon endroit : nous vous proposons ci-dessous une compilation des trois dernières séries qui font parler d'elle sur la plateforme de streaming au N rouge. Il s'agit d'une sélection qui se concentre sur les nouveautés de ces derniers jours voire dernières semaines.

1. Une série au casting impressionnant

Si vous aimez les séries prestiges portée par des comédiens (très) connus, nous vous recommandons de jeter un œil à Sirens. Dans cette fiction américaine sortie le 22 mai, on retrouve en effet Julianne Moore (Still Alice), Meghann Fahy (The White Lotus, Un couple parfait), Milly Alcock (House of the Dragon) ou Kevin Bacon (Footloose). L'intrigue suit Devon, inquiète pour sa soeur Simone qui semble victime d'une relation d'emprise toxique avec sa nouvelle patronne, riche et énigmatique, et décide d'intervenir... Mais le peut-elle vraiment ? Cette mini-série en 5 épisodes d'une heure peut se binge-watcher en un week-end.

© Courtesy of Netflix © 2024

2. Un thriller danois palpitant

Si vous êtes pressés, on vous recommande de découvrir Secrets we keep. En seulement 6 épisodes, cette série danoise tient en haleine les abonnés, à tel point qu'elle s'est hissée à la première place du top ces derniers jours. L'intrigue raconte la disparition d'une jeune fille au pair philippine qui disparaît dans l'un des quartiers les plus huppés du Danemark. Si la police délaisse l'affaire, une voisine et sa jeune fille au pair décident alors de mener l'enquête.

3. L'adaptation d'un manga en prises de vues réelles

Les fans de Gambling school se sont probablement déjà rués sur l'adaptation du manga de Homura Kawamoto, Toru Naomura, intitulée Bet. Les autres peuvent découvrir ce nouveau programme qui figure dans le top du moment sur Netflix : l'intrigue se déroule dans une école privée, où les jeux d'argent déterminent le statut social des lycéens. L'arrivée d'une nouvelle élève talentueuse au passé mystérieuse va toutefois changer les règles du jeu.

Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur, d'autres séries que nous vous avions recommandé ces dernières semaines sont toujours disponibles sur Netflix : Astérix et Obélix le combat des chefs pour les amateurs de comédies, Love, death + robots si vous préférez les épisodes unitaires et l'animation, ou encore les séries romantiques Merci et au suivant ou Pour toujours.