L'une des séries les plus populaires de Netflix se termine bientôt, on sait enfin à quelle date

Netflix met bientôt fin à l'une de ses séries les plus populaires. La date a enfin été annoncée, et c'est pour bientôt.

Depuis son arrivée en France en 2013, Netflix a développé de nombreux contenus, films et séries, qui sont devenus de véritables phénomènes culturels. D'abord House of Cards et Orange is the New Black, puis The Crown, Narcos, Sense8 et plus récemment Squid Game, Mercredi ou La chronique des Bridgerton, sont devenus des programmes phares dont tout le monde a, au moins, déjà entendu parler.

Bientôt, l'une des séries cultes de la plateforme va prendre fin. Diffusée depuis 2016, elle est devenue une fiction majeure de la pop culture. A tel point que la sortie de chaque nouvel épisode fait l'objet d'un visionnage intensif : sa dernière saison, sortie en 2022, cumule plus de 140,7 millions de vues, se hissant à la seconde place des séries anglophones les plus regardées de la plateforme de streaming.

C'est en 2025 que Stranger Things va s'achever. La cinquième et dernière saison dévoilera l'ultime bataille des habitants de Hawkins face au grand méchant Vecna et les créatures du monde à l'envers. L'intrigue opère un saut dans le temps et débute à l'automne 1987, alors que le gouvernement américain a placé la ville de l'Indiana sous quarantaine militaire. Onze est obligée de se cacher alors que la bataille finale approche. Les premières images, dévoilées à l'occasion de l'événement annuel Tudum de Netflix, dans la nuit du 31 mai au 1er juin, annonce une dernière saison de 8 épisodes riche en émotions.

Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo... L'intégralité du casting est évidemment de retour pour cet adieu. De nouveaux visages font également leur entrée : Nell Fisher (Holly Wheeler, la sœur de Mike et Nancy), Jake Connelly (Derek) et Alex Breaux (Lieutenant Akers) incarnent de nouveaux personnages introduits dans cette saison 5. Plus excitant encore, l'actrice Linda Hamilton, iconique Sarah Connor de Terminator, rejoint l'univers de Stranger Things et devrait incarner le Dr Kay. Son rôle dans l'intrigue reste toutefois à préciser.

La date de sortie est désormais connue, et ce n'est pas une mais trois salves d'épisodes qui seront dévoilées au public. Le premier chapitre est dévoilé le 27 novembre 2025 à 2 heures du matin. Il faudra ensuite patienter jusqu'au 26 décembre à 2 heures du matin pour découvrir la seconde partie de la saison 5. Enfin, Stranger Things s'achèvera au Nouvel An, le 1er janvier 2026 à 2 heures du matin. Les dates précises seront dévoilées ultérieurement.